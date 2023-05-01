玻璃樽徵費今實施 業界：啤酒批發1支加0.83元

環保署表示，截至4月底，環保署接獲900宗供應商登記申請，當中有兩間供應商自設回收重用安排，從市面上收集自己品牌玻璃樽，清洗及消毒妥當後重新裝樽，獲批豁免徵費。

業界指紅酒商亦研加價

環保署續稱，由5月1日起，玻璃樽裝飲品供應商（包括製造商和進口商）必須先向環保署登記，方可在本港分發玻璃樽裝飲品，否則即屬違法，一經定罪，最高可處罰款10萬元。登記供應商須履行法定責任，包括呈交申報、保留與申報有關的紀錄、繳付容器循環再造徵費及呈交周年審計報告等。

連同玻璃樽徵費，本港正實施3項「生產者責任計劃」，其一為塑膠購物袋，由業界自行徵費，毋須上繳庫房；至於2018年實施的「四電一腦」徵費，以及玻璃樽徵費，均由政府向業界徵費，以及聘請承辦商處理徵費物品，消費者不會得到回贈。政府估算玻璃樽徵費計劃下，政府每年收入約1億元，會撥入政府一般收入帳目，政府另須支付承辦商為收集和處理廢玻璃容器的運作開支。