鉸剪賊劫4店掠千元被捕

被捕35歲男子姓黃，涉嫌行劫、意圖搶劫而襲擊他人及企圖行劫，遭警方帶署扣查，行動中警方檢獲一把約20厘米長剪刀，案件交由深水埗警區刑事調查隊第六隊跟進，男子犯案動機仍待深入調查。事件中受傷的33歲姓蘇便利店女職員，手部有一處約3厘米的紅痕，其後由救護車送院治理。

深水埗警區刑事調查隊第六隊主管督察鄭源霖表示，昨早10時許，警方接報有人闖入大埔道47號一間便利店，以剪刀指嚇職員行劫，職員未有理會並報警求助，賊人事敗逃去。約10分鐘後，長沙灣道19號一間便利店遭賊人以同樣手法行劫，掠走1000元現金後，乘坐的士逃去。

約半小時後，賊人再先後闖入汝州街263號便利店及南昌街89號一間餅店，同樣以剪刀指嚇職員要求交出現金，惟兩店舖均未有理會，沒有損失，賊人事敗逃去。其中便利店女職員遭賊人用剪刀襲擊，手部出現紅痕，需由救護車送院治理。

警方在首兩宗案件發生後翻查閉路電視片段，並在附近一帶兜截。警方在首宗案件發生後約一小時，於北河街近荔枝角道截停一名在街頭徘徊的男子，外形與疑匪相似。警員其後在他身上檢獲一把剪刀，經調查後，相信他與連環行劫案有關。