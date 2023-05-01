林正財：協作採購長遠劃一統籌 非醫局負責

委會：慢病共治涵傷風感冒違初衷

去年政府《基層醫療健康藍圖》提及，醫管局公私營協作計劃將整合至策略採購統籌處，包括門診協作短至中期內過渡慢病共治，將檢討定位及銜接，包括價格、藥物名單等。慢病共治計劃擬下季推出，據悉政府已訂細節，待督導委員會敲定，進展較原定目標稍慢。

委員會召集人、家庭醫生李國棟認為，應加快融合醫管局協作至策略採購統籌處，現行門診協作下，私醫用藥受掣肘，較新較好的糖尿病藥不受局方資助，共治計劃則醫藥分家，由社區藥房、藥劑師提供藥物，醫生毋須考慮藥費。他稱，慢病共治資助不涵蓋傷風感冒。

林正財稱，慢病共治目標鼓勵市民「用自己荷包」看私醫，若資助涵蓋傷風感冒是背道而馳。日後所有政府資助醫療服務均會由擬推的《基層醫療名冊》的醫生負責，「否則打針去A醫生、PPP（公私營協作）去B醫生，會失去一人一家庭醫生意義。」

醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健表示，門診協作逾600名醫生絕大部分屬擬過渡至《基層醫療名冊》的《基層醫療指南》內，又稱慢病共治推出後門診協作不會隨即完結。