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林正財：協作採購長遠劃一統籌 非醫局負責

【明報專訊】醫管局門診協作計劃與政府擬推行的慢病共治計劃均轉介高血壓和糖尿病患者至私家醫生，前者針對已知患病者，後者篩查社區隱性病患。行政會議成員、基層醫療健康發展督導委員會召集人林正財表示，日後將統一制定公私營協作計劃及採購私營服務，不再由醫管局負責，但短期內「不會有太大動作」，將先評估慢病共治計劃成效。

委會：慢病共治涵傷風感冒違初衷

去年政府《基層醫療健康藍圖》提及，醫管局公私營協作計劃將整合至策略採購統籌處，包括門診協作短至中期內過渡慢病共治，將檢討定位及銜接，包括價格、藥物名單等。慢病共治計劃擬下季推出，據悉政府已訂細節，待督導委員會敲定，進展較原定目標稍慢。

委員會召集人、家庭醫生李國棟認為，應加快融合醫管局協作至策略採購統籌處，現行門診協作下，私醫用藥受掣肘，較新較好的糖尿病藥不受局方資助，共治計劃則醫藥分家，由社區藥房、藥劑師提供藥物，醫生毋須考慮藥費。他稱，慢病共治資助不涵蓋傷風感冒。

林正財稱，慢病共治目標鼓勵市民「用自己荷包」看私醫，若資助涵蓋傷風感冒是背道而馳。日後所有政府資助醫療服務均會由擬推的《基層醫療名冊》的醫生負責，「否則打針去A醫生、PPP（公私營協作）去B醫生，會失去一人一家庭醫生意義。」

醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健表示，門診協作逾600名醫生絕大部分屬擬過渡至《基層醫療名冊》的《基層醫療指南》內，又稱慢病共治推出後門診協作不會隨即完結。

相關字詞﹕陳允健 家庭醫生 李國棟 林正財 基層醫療 普通科門診 醫管局 慢性疾病共同治理計劃

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