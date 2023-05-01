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公私營門診協作 第三季增免費化驗 計劃擬涵蓋癌症康復者 團體促確保勿延誤診斷

【明報專訊】現時醫管局普通科門診公私營協作計劃（下稱公私營協作），資助門診慢性病人到私家醫生覆診，前年擴展至涵蓋內科等3個專科門診。醫管局擬於第三季推出「化驗檢查協作」加強上述計劃，病人可免費到私營化驗所驗血，並擬進一步將門診協作擴展至癌症康復者。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌建議，邀請與私家醫生較常合作的化驗所參與，另關注癌症康復者定期覆診是為監察腫瘤有否復發，局方須小心考慮協作模式和範圍，確保不會延誤診斷。

醫管局公私營協作計劃容許在普通科門診覆診超過12個月、符合臨牀準則的糖尿病及高血壓病人自願參與，資助病人每年10次到私家醫生求診，涵蓋慢性病及傷風感冒等，收費50元等同普通科門診，資助涵蓋指定藥物，現時逾600名私醫參與。醫管局2021年8月起將計劃擴展至內科、骨科及精神科專科門診，以「共同醫治模式」轉介病情穩定的病人至私醫，資助次數和收費相同。

醫管局：料化驗名額與現時相若

公私營協作計劃於2014年推出，至今逾4.9萬名病人參與，其中逾1400人轉介自專科門診。醫管局擬於2023/24年度增加7000個服務名額，至逾5.6萬個，另研究擴展至腫瘤科，初步擬涵蓋甲狀腺癌康復者，並會提供額外名額。另外，醫管局將於下季推出「化驗檢查協作計劃」，由局方向私營化驗所「買服務」，讓病人可毋須額外繳費於該些化驗所接受血液、尿液、痰液及靜態心電圖檢查。

醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健稱，高血壓和糖尿病患者需定期驗血、驗尿，目前公私營協作病人須返回醫管局化驗，新計劃將可方便他們。陳稱該些病人每年須接受一至兩次化驗，預計名額將與公私營協作相若。

彭鴻昌：腫瘤診斷或需專科參與

彭鴻昌表示，化驗協作有助推動「小病在社區」的概念，減輕公院負擔，他建議以確保服務質素為大前提下，邀請與私家醫生較常合作的化驗所參與，讓病人由私醫抽血再將樣本送往化驗所，毋須病人「走多轉」。至於擴展協作至腫瘤科，他稱癌症康復病人定期覆診是為監察有否復發，一般須驗血和接受放射診斷，後者未必是家庭醫生熟悉範疇，局方須考慮若由家庭醫生參與協作，應負責哪些評估和檢查，或應否由專科醫生參與。

醫局：手術協作視乎需求增名額

另外，醫管局於新冠疫情期間推出「乳癌手術治療協作計劃」及「骨折手術協作計劃」，安排病人至私家醫院接受相關手術，過去3個年度分別共656名及955名病人參與。兩項計劃將恆常化，預計23/24年度提供360個及400個名額，均較上年度實際服務量少。陳允健解釋，局方會因應需求調整名額，若實際需求較預期大，也可加開名額；至於日後會否推更多手術協作，則須考慮服務質素及配套等，又稱現行計劃下公院已可騰空更多手術節數，縮短其他手術輪候時間。

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