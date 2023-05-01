社民連女工協會今請願 料人數不逾60 今兩遊行獲批 皆非勞工界主辦

前職工盟主席黃迺元及幹事杜振豪原計劃以個人名義申辦五一遊行，勞聯亦曾向警方申請，但最終均撤銷。本身是香港物業管理及保安職工總會總幹事的杜振豪表示，工會今日會與清潔服務業職工會到荃灣擺街站，預料有數名工友參加，主要回應近日擴大輸入外勞的議題。

社民連在採訪通知中表示，雖然五一公眾遊行申請撤銷，但在全球爭取勞工權益、彰顯勞動尊嚴的大日子，會到政府總部請願表達勞工權益和要求。社民連主席陳寶瑩回應本報查詢時表示，已通知警方有關請願，屆時只有6至7人參與。

同樣會到政府總部請願的還有香港婦女勞工協會，曾於今年3月計劃籌辦爭取婦女權益遊行，並獲警方發出不反對通知書，惟女工協會最終在遊行前一日決定取消。至於今日請願，女工協會稱希望政府不要忽略解決香港勞工階層所承受的不公平制度。女工協會幹事胡美蓮回應本報查詢，稱事前已知會警方，預計出席請願人數為50以下。

工聯會開記招 提5勞工政策倡議

工聯會會長吳秋北、理事長黃國等人今日下午會召開五一國際勞動節記者會，會提出5項勞工政策倡議，提醒政府着力發展經濟的同時，也需要持續改善民生，讓發展成果惠及所有基層勞工市民。

翻查警方網站，今日有兩項公眾遊行，其中一項由位於將軍澳的聖安德肋堂主辦，在將軍澳一帶舉行步行籌款，所有參加者均須穿著「聖安德肋堂30周年」的短袖上衣，或在左胸口上貼上「聖安德肋堂30周年」貼紙。而另一項公眾集會及公眾遊行則由香港戒賭中心有限公司主辦，在山頂一帶集會和遊行。