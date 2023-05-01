戲院日22萬人入場 美食市集兩日吸客4.4萬

全港戲院日主辦方香港戲院商會表示，周六當日吸引22.2萬人次入場，較前一個周六的7.6萬人次增近兩倍，創下4月單日最高入場人次及非假日最高入場人次紀錄。

陳茂波：旅客本地消費增 撐起首季

陳茂波昨於網誌撰文，稱上月中發放的消費券及「開心香港」活動，有助鞏固第二季經濟復蘇和市場正面預期，並透露未來數月將於黃大仙、尖沙嘴、元朗和旺角等地區舉辦美食市集。陳茂波說，本港零售銷售額於去年12月起連升3個月，銷售貨值回復至逾300億元水平，相關利好因素將反映在本周發表的首季經濟數字及零售銷售數據。他稱本港在經濟復蘇之初不能掉以輕心，政府會透過不同類型的舉措和活動，在力所能及範圍內，提振市場對經濟前景的信心和市民對經濟復蘇的期盼。

另外，港鐵主席歐陽伯權昨於港台節目《舊日的足跡》稱，現時港鐵每日乘客量約450萬人次，客量已回復至疫情前逾九成，港鐵預期五一黃金周乘客量增加，將靈活增加班次。他引述入境處數字稱，上月1日逾8萬人次經高鐵西九龍站出入境，上月10日、即復活節假期最後一天有約5萬人次經高鐵返港，認為服務水平已恢復正常。