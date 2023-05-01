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拖篋掃貨轉陣地 上水五一不黃金 藥房東主稱生意遜復活節 料旅客改赴油尖旺

【明報專訊】內地一連五天的五一黃金周昨踏入第二天，本報記者昨前往俗稱「水貨街」的上水新康街觀察，過往水貨客絡繹不絕和遊客大手掃貨、行李箱與居民爭路的情形不復見。有藥房負責人稱生意較復活節假期時更差，估計客人轉向旺角及尖沙嘴等遊客區的藥房消費；有居民認為水貨客的出現有助恢復市道，惟可能導致該區物價上漲。

昨早近11時，上水一間藥房內擠滿了5、6名水貨客，人手一張購物清單爭先恐後向老闆查詢。老闆陳先生表示，疫情期間流失了許多客人，近日生意比起復活節長假期時甚至更差，預計難回復到疫情前水平。他又表示，顧客主要是即日來回香港及內地的水貨客，「現在是旺角、尖沙嘴生意好一點，這邊生意少了，那邊是遊客區，多旅行團去」，因此入貨量與平時相若，僅價格稍微上升。生意不及預期中理想，店內仍有不少藥物賣斷市，水貨客消費由500元到2000元以上不等。

街坊：疫下十舖七空 水貨助重開

居民羅先生說，上水最近多了內地遊客，但料對日常生活不會造成太大影響，「通關了人流自然多，對生活沒什麽影響，東西可能會貴一點」。他憶述疫情期間，上水許多店舖結業，直至通關後多了水貨客來港才令店舖生意好轉，市道恢復生氣，「比起早兩年整條街死舖，十間有六七間空舖，這兩個月全部重新開張了」。

不敵加租 港產貨小店結業

顧客嘆區內「全部都藥妝」

不過，位於新康街6號出售香港製造產品的零售舖「上水貨舖 （上水門市）」則因業主加租而「過不到五一」，昨晚正式結業。與該店有合作的北區前區議員陳梓峯說，原希望在水貨街發展不一樣的經濟模式，增加市民對「香港製造」的關注，很可惜未達目標已結業，「（本地市民）一個月來消費一次，對比內地（水貨客）每個星期來買生活用品，比不了」。他透露，即將接手該舖位的也是藥妝店，只能期望未來能在同區找到舖位重新開張。

住在荃灣的盧女士昨特意來到「上水貨舖」，對於店舖結業她稱相當可惜，感慨整個上水目前都是藥妝店，未來不會再來新康街，「全部都是藥妝，想找一點自己想要的東西都做不到」。

水貨點15分鐘10人交收 未見巡查

鄰近上水石湖墟的彩園邨，有居民表示以往多數在港鐵站天橋外分拆貨物的水貨集團，自兩地通關後已轉移至鄰近港鐵站出口的單車停泊處。記者現場所見，有兩名疑似中介人的男子長時間逗留在單車停泊處，待與前來散貨的水貨客確認訂單後，就將奶粉、藥物等貨品放入他們的行李箱，過程迅速。記者觀察15分鐘期間，約有10人前來取貨，惟未見附近有食環職員及警員在附近巡查。

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