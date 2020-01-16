大灣區GBA專題：疫下困穗幸交「戰友」 裝修甩漏最頭痛

戶外放巨屏播電影 不被看好變被跟風

不過在內地經營娛樂場所並非易事，問題總是很多，Kitty承認很多時需要妥協，不能百分百達到心目中理想狀態，例如要適應跟當地政府不同部門打交道，但最令她頭痛是裝修，「每日對住裝修工人，材料要自己跟到足，有時明明交帶好要這個顏色，第二天卻會貨不對辦，真係人都就嚟爆炸，睇少一眼都唔得」。

終於迎來開業，不足3個月便遇上疫情，「被困」廣州加上巨大經營壓力，身心俱疲的她發覺心態才是最重要，「例如透過運動改善情緒問題」。不過也因為困在廣州，她因禍得福認識到當地一班好朋友，大家會互相支持、打氣，一起度過艱難的日子。「好多謝有他們，同時也讓我能有機會更加了解廣州年輕人的文化喜好，有他們的參與和意見，使PARK 10 SOCIAL能夠更本土化。」Kitty表示，若然沒有疫情，她可能只是一個在廣州開間餐廳酒吧的「外來人」，一有時間便回香港，「身心不在廣州，永遠都不會知道廣州年輕人最近流行什麼、關注什麼，又怎能做得到自己心中多元文化融合的理念？」

慶幸因疫變「廣州人」 可關注當地流行

回想3年疫情，自己心態有改變，場地卻時開時停。Kitty指出，由於有露天空間，初期相對沒有管控得那麼嚴格，但後來疫情反覆，其業態性質也很難突然轉外賣，因此曾停業逾半年。「每日起身第一時間看新聞，今日開唔開得，有多少個員工陽了，每一日好似新的一日，回想起那段時期就覺得好魔幻。」