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大灣區GBA專題：疫下困穗幸交「戰友」 裝修甩漏最頭痛

【明報專訊】「那時候不覺得（經營娛樂場所）是一件很困難的事。」談到創業之初，Kitty自認不怕困難，性格冷靜。她在香港做過餐飲業，當時覺得PARK 10 SOCIAL位置優越，業主也很配合整改，最重要是可以滿足她的「奇特」想法，例如在天台擺放巨型高清LED屏幕播放懷舊電影，顧客坐在下沉式九宮格設計的座位觀看，「當時沒有商場這樣做過，也有員工說農村鄉下地方才會在戶外播電影，覺得唔work，但後來是其他地方也跟着我們這麼做」。

戶外放巨屏播電影 不被看好變被跟風

不過在內地經營娛樂場所並非易事，問題總是很多，Kitty承認很多時需要妥協，不能百分百達到心目中理想狀態，例如要適應跟當地政府不同部門打交道，但最令她頭痛是裝修，「每日對住裝修工人，材料要自己跟到足，有時明明交帶好要這個顏色，第二天卻會貨不對辦，真係人都就嚟爆炸，睇少一眼都唔得」。

終於迎來開業，不足3個月便遇上疫情，「被困」廣州加上巨大經營壓力，身心俱疲的她發覺心態才是最重要，「例如透過運動改善情緒問題」。不過也因為困在廣州，她因禍得福認識到當地一班好朋友，大家會互相支持、打氣，一起度過艱難的日子。「好多謝有他們，同時也讓我能有機會更加了解廣州年輕人的文化喜好，有他們的參與和意見，使PARK 10 SOCIAL能夠更本土化。」Kitty表示，若然沒有疫情，她可能只是一個在廣州開間餐廳酒吧的「外來人」，一有時間便回香港，「身心不在廣州，永遠都不會知道廣州年輕人最近流行什麼、關注什麼，又怎能做得到自己心中多元文化融合的理念？」

慶幸因疫變「廣州人」 可關注當地流行

回想3年疫情，自己心態有改變，場地卻時開時停。Kitty指出，由於有露天空間，初期相對沒有管控得那麼嚴格，但後來疫情反覆，其業態性質也很難突然轉外賣，因此曾停業逾半年。「每日起身第一時間看新聞，今日開唔開得，有多少個員工陽了，每一日好似新的一日，回想起那段時期就覺得好魔幻。」

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