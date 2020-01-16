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大灣區GBA專題：穗建餐飲娛樂綜合空間 港青獲國際獎 推日落派對辦街霸賽設天台酒吧 盼予多元體驗

【明報專訊】「希望年輕人來到廣州唔會覺得冇特色好玩的地方，改變他們對廣州只有美食的印象」，PARK 10 SOCIAL（帕十）創始人兼行政總裁鄒圳錡Kitty（圖），2019年赴穗創立集餐飲和社交於一體的綜合娛樂場所，去年底更入圍國際女性葡萄酒及烈酒業界大獎（WOMEN IN WINE & SPIRITS AWARD，簡稱WINWSA）2022年度50大影響力榜單，是唯一灣區女性入選。Kitty表示，PARK 10 SOCIAL旗下6個空間都自成一派，擁有獨特創意和風格，讓整個綜合體多元融合不同生活方式和文化。

明報記者 司徒聰穎

WINWSA於2020年首次舉辦，是全球首個表彰與嘉獎從事酒行業女性的獎項，其如此形容PARK 10 SOCIAL：「擁有一處位於城市中心高樓上的場所，為創造更加豐富的感官體驗，為想要提高生活質量的人們提供高品質的享受。追求卓越的餐飲出品與社交活動相匹配，高雅、舒適、充滿着人文氣息的場所接納了來自世界各地的人們。社區以開放包容的方式引導人們在此歡聚。」

偕酒商偕潮流品牌 跨界策劃活動

對於入圍，Kitty自言意外，「這個行業大部分是男性居多，因此這國際獎項是對業內女性的一種支持」。談及獲獎原因，Kitty認為或許得益於自身品牌不斷追求創新及多元融合的理念。「PARK 10 SOCIAL成立至今已經舉辦超過300多場活動，我們很喜歡嘗試不同事物，例如與酒商共同策劃獨一無二的內容，還有一些跨界合作，好像和潮流服裝品牌策劃街機『街霸爭霸戰』比賽。」Kitty認為，透過不斷創新嘗試可帶給客人眾多截然不同的體驗，對酒吧文化也是良性發展。

管理方面，Kitty也有一定心得。她認為社交娛樂市場較難捉摸，自己雖是女生，卻不會刻意以性別設限，反而更多觀察客人品味需求和市場流行。「我認為選擇豐富很重要，喜歡按心情喝不同的酒，有時喜歡微醺，有時追求是更high一些，所以希望給客人自由選擇適合他們的酒與氛圍。」

PARK 10 SOCIAL位於越秀區中華國際中心10樓，由西餐廳賀館、咖啡廳Hoppo Cafe、雞尾酒吧Out of Office（老闆不在）、異國風情酒吧卡薩科羅娜CASA Corona、戶外露天電影酒吧Park 10和Signal俱樂部6個空間組成。其中Park 10採用下沉式設計（通過前後高度落差來造景），面積達3000平方米，是國內最大的天台酒吧，「很多人認識我們就是因為它，開張不久便排名熱門榜首，試過一天賣出1000杯雞尾酒」。此外其餘5個空間也各具特色，例如雞尾酒吧是致敬1960年代美國麥迪遜大道廣告行業的興盛時期，有廣告人藉飲酒激發靈感之意，雞尾酒也圍繞那個時期的風格調製；賀館的靈感來源於19世紀初廣州十三行商館的中西文化碰撞，故出品既有傳統西餐，也有像龍蝦汁豬腸粉這些中西融合小食。

落戶潮流文化搖籃中華廣場 6空間自成一派

提及當初創立原因，Kitty稱有見內地大眾嚮往更好的生活品質和方式，廣州作為一線城市，但當地年輕人娛樂選擇不太多，酒吧也比較同質同類，打造一個符合廣州年輕人追求多元文化、餐飲與社交結合娛樂場所的想法油然而生。也恰好中華國際中心群樓的中華廣場20周年翻新，「作為1990年代廣州的命脈、中心地，亦是街舞、滑板等潮流文化的起源地，中華廣場極具底蘊，滿足PARK 10 SOCIAL多元文化匯聚的理念」。

復常後，PARK 10 SOCIAL亦迎來升級，增加戶外美食街和露天品牌展示區，也繼續跨界策劃各類活動，例如海邊度假風的日落派對、爵士樂隊表演，同時希望引入有趣的藝術品展示，「不想做每天都一樣的酒吧，想讓客人每次來都感受到不一樣，發覺『原來廣州可以咁型』」。

「不僅吃喝聊天 反映穗青文化追求」

「我很敬佩廣州年輕人，我覺得他們認識很多不同領域的文化，可以從塔倫天奴聊到1980年代電子音樂，再聊到90年代TVB電視劇，總會令你驚喜。」Kitty相信，大部分年輕人都希望有一個適合他們音樂風格、可以「做自己」的舒服空間，「他們很清楚知道自己喜歡什麼，也嚮往個性化的活動類型，所以遇到客人提出有趣意見，也會嘗試實現」。在她眼中，PARK 10 SOCIAL就是一處試驗社交娛樂多元融合的地方，「不止是喝酒吃飯、聊天喝咖啡，而是可以讓五湖四海的客人了解廣州年輕人對文化的追求、體驗多元文化，希望他們來到廣州不會覺得冇嘢玩，也不是只有食」。

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