新冠患者急升迫爆公院私醫 盧寵茂：不考慮重推口罩令

陽性比率較低位增4倍

盧稱有信心醫院可應付

據衛生署《2019冠狀病毒病及流感速遞》，4月16至22日的一周，社區檢測中心及社區檢測站核酸檢測陽性比率3.77%，對上一周為2.86%，升幅逾三成；2月19至25日陽性比率一度低至0.26%。

盧寵茂昨在有線新聞《有理有得傾》指出，各項新冠監察數字，如社區及醫院呼吸道感染病人的新冠陽性比率均較上周升三至五成，「核酸陽性比率最近上升好多，由最低點每100人不足1人陽性，到現時100人有近4人陽性，高差不多4倍」，而從污水監測推算，現時每日1萬人感染。惟他指不少市民曾感染或接種疫苗，相信本港整體有效免疫率逾九成半；視乎病毒發展及市民免疫能力可否保持，如應對能力高便不會輕易重推對社會及經濟有負面影響的社交距離措施，又形容口罩令是「一種立法手段」，如有其他方法應對，不會考慮。

盧又指變異病毒株Omicron XBB.1.16（Arcturus）「大角星」在本港社區出現且有上升趨勢，惟比率不高，污水監測樣本中少於3%屬該變異株。至於流感，盧稱現時每1萬人便有2人感染，因流感而住院和死亡個案上升，但對比以往流感高峰期不算嚴重；本港今年4月初起踏入流感高峰期，估計尚未見頂，據過往經驗，季節性流感平均要12至16周才會退卻。被問到本港被流感及新冠夾擊，公院是否有能力應付，盧稱以現時醫療系統，有信心應付。

孔繁毅料6月中才見高峰

港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅昨在商台《政經星期六》亦預計流感及新冠均未見頂，料流感會在未來一兩周、踏入5月天氣回暖後回落，新冠則會在7至8周後才回落，建議高危人士可考慮在室內及公共交通工具等人多地方戴口罩。

醫管局急症科統籌委員會主席徐錫漢指出，公院急症室最近連續數天每日超過6000人求診，平均增加一至兩成，前日多達6255人，當中逾1100人需轉送內科病房，相信求診人數升與近日流感及新冠個案增加有關。徐估計今周因五一勞動節長假期及其後一兩天急症室會持續繁忙，呼籲病情輕微市民轉向普通科門診或私家醫生求醫。

私醫稱新冠求診達去年高峰

家庭醫生林永和形容近兩周其診所「人山人海」，病人「唔係新冠就係流感」，新冠及流感比例約3：1，流感有放緩趨勢，新冠求診者則持續上升，由兩周前平均每日5宗，增至最近每日20宗，現時每日處方6至7盒新冠口服藥，情况「拍得住」 去年12月及今年1月初高峰。林稱現時每日求診者眾，亦感吃力，幸大部分新冠流感患者均為輕症，冀市民如有不適自律戴口罩，防止病毒傳播。