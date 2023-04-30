盧：醫學院可增醫科生臨牀工作

醫管局昨回覆查詢表示，一直全力配合及支持兩間大學醫科生在公立醫院實習的安排，並會保持溝通。

中大醫學院長陳家亮早前接受港台訪問提到，當局用不同方法到處「搶人才」，惟他料短時間內不會看到成效，反問：「這麼近城隍廟為何不求支好籤？」他指連同港大醫學院在內，兩間醫學院現時每年畢業班（大學第六年）約500名醫科生，幾年後會增至每年近600名；假設這約500名畢業班醫科生擁有的工作能力經驗，是正式實習醫生的五分之一，換言之可分擔100名實習醫生相若的工作量，不論內地或海外短時間內，都無法每年恆常提供相對數量的醫生。

陳又認為，本港可重新審視畢業班醫科生參與的工作範疇，如他們有能力將病人按嚴重緊急程度分流、初步診斷、急救及簡單化驗，料可增加實戰經驗，減輕本港醫療體系壓力外，亦可增加其歸屬感，形容是「相得益彰」，否則，若畢業醫科生很多工作不能接觸，只會拖慢學生的成長期。