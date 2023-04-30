南沙建港式醫院 中大參與臨牀管治 盧寵茂：港跨境醫療服務 對灣區發展非常重要

暫不涉建設及醫院管理

國務院去年6月公布《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》，提到將參照港大深圳醫院投資營運管理模式，在南沙建設由地方政府全額投資、引進港澳現代化管理模式的大型綜合公營醫院，本港「長者醫療券」使用範圍亦有望擴展到當地。

根據廣州市南沙區新聞中心的官方微信，本月12日中大學醫學院40多人曾赴南沙實地考察，並與南沙衛生健康局簽署框架合作協議，雙方將在大灣區合作建立「高端醫學人才培訓及科研創新平台」，冀推進兩地資源整合及促進港澳人才匯聚。據了解，中大醫學院會參與在南沙設立的港式醫院，主要負責臨牀管治、顧問及聯繫人服務，暫不涉及建設及管理醫院的工作。本報正向中大醫學院查詢。

料成港人養老區 需醫療配套

盧寵茂昨在有線節目《有理有得傾》稱，隨着疫情受控，大灣區發展要加大力度推進，要做到一個宜業、宜居和宜遊的大灣區，其中醫療十分重要，「疫情是一個危機，有危就有機，它告訴我們如真真正正要在大灣區發展，本港的醫療如何能做到在整個灣區內同質化，即是無論去到哪個地方，都能安心居住、工作或旅遊，能把整體的灣區醫療提升，是非常重要的元素」。據了解，南沙有望發展成港人北上養老的地區，需多方面建設配套，包括醫療服務。

港大深圳醫院續資助港人診症

政府2020年因應新冠疫情推出「特別支援計劃」，讓居於大灣區但因疫情無法返港覆診的醫管局轄下病人，於港大深圳醫院接受資助診症服務，計劃將於5月9日結束。盧昨透露年初通關後仍有逾6萬人次使用服務，認為計劃很受歡迎，每月有接近1200至1500名病者在港大醫院覆診。他引用港大醫院早前調查發現，逾三分之二的受訪病人在通關後仍會選擇港大深圳醫院覆診；考慮到有新界北部的病人亦會考慮試用港大深圳醫院，故當局在下月10日起開始先導計劃，繼續提供相關服務，直至明年3月底，以觀察服務需求。盧寵茂去年在立法會表示，政府會繼續評估和監察醫療券在港大深圳醫院使用的成效，未來探索不但「做闊」亦可「做深」。

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