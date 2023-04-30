「釣魚」新招 借易通行騙信用卡資料

拘7人 涉至少25騙案

東九龍總區重案組高級督察甄皓姸稱，過去兩年騙徒主要假扮零售平台向市民發送假網站連結，訛稱市民的會員積分到期，要求輸入信用卡資料換禮品，近期則有騙徒假扮運輸署，要求車主以信用卡付款申請易通行。當騙徒取得信用卡資料後，以往會將信用卡綁定電子錢包，再招攬成員到實體店購物，但警方發現有騙徒今年2月開始轉型到網購平台購物。集團會招攬成員提供實名登記電話卡，再於網上購物，並提供住址收貨，再將貨品轉售至小型藥房或酒莊套現，最後經轉數快或虛擬貨幣錢包洗黑錢。

4男3女被捕人年齡介乎27至61歲，分別報稱送貨司機、家庭主婦、無業，其中有人涉嫌曾參與去年的「彈票」騙案。

警方在行動中檢獲一批洋酒、藥物、現金，總值逾7.5萬元。警方亦在其中兩名集團成員家中搜出兩部俗稱「貓池」的電話數據機及大量SIM卡，相信有人用這些工具發放釣魚短訊欺騙市民。