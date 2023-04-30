財物遺西區泳棚 內地女浮屍海上

檢城大學生證 校方：有同名畢業生

據了解，死者姓竇。城大回覆查詢時表示，初步資料顯示，大學有一名同名同姓的畢業生，會繼續留意事件，盡量提供協助。

昨早6時許，有泳客在鐘聲泳棚樓梯發現一個黑色背包，內有電話、身分證、學生證、信用卡等，擔心有人遇溺，於是報警。警方到場檢查物品後，相信物主為一名28歲女子，並檢走背包調查。

至中午近12時，警方接報在域多利道168號芝加哥大學香港校園對開海面約700米有人形物體漂浮。消防輪到場將女子救起，證實死亡，屍體送往香港仔消防碼頭，再轉送西區殮房。現場所見，死者穿白色鞋及黑色長褲。警方沒有檢獲遺書，死因有待驗屍確定。

打卡熱點 風高浪急

位於摩星嶺域多利道的鐘聲泳棚50多年前建成，岸上設有更衣室及洗手間等，是本港現存唯一泳棚。泳棚近年成為「打卡」熱點，原為方便泳客落水的小橋吸引市民及遊客留影。內地網民常用的社交媒體「小紅書」亦有人介紹泳棚，稱需要排隊一小時才可到小橋拍照。不過該處風高浪急，有告示提醒「水流多變，無救生員，落海游泳，安全自負」，遊人站在橋上亦有可能被浪花濺濕。