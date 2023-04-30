情侶30蚊開心睇戲 「應送埋餐飲券直落食飯」

據本報昨午約3至4時觀察，在銅鑼灣皇室堡的戲院，約一小時內約10多人向櫃枱職員查詢即場購票，全都撲空。郭小姐昨午偕男友入場看戲，她前日在網上購得昨日的電影票，惟每張票要付10元手續費，連同票價兩人共付80元，「買完票才知今日（昨日）的（優惠）活動」；又建議當局應一併贈送餐飲禮劵，「直落吃飯」更開心。

以為即日送飛 夫婦撲個空

市民謝太與丈夫昨欲入場看戲，惟到場時戲票已售罄，「本身不知早兩日已可上網買票，我傻吓傻吓，以為當日發售，所以錯過了」。她續說，早前有人網上炒賣「黃牛」戲票，「但我不想鼓吹炒價風氣」，不會買黃牛飛。

有操普通話的內地訪客一家四口欲入場看戲，同樣空手而回，「特別想看《流浪地球2》，很失望，現在沒有辦法了，只好去流浪」，冀政府加推優惠。

內地客路過 驚喜平價睇電影

此外，本報昨午亦到訪尖沙嘴廣東道一家戲院，昨全日只放映台灣電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，該片尚未在內地上映。從上海來港旅遊的陳小姐路過購票，對票價感驚喜，「我挺喜歡（主演）許光漢，而（該電影在）上海還沒上映……因為這個活動，我的心情更好」。

文體旅局長楊潤雄昨在社交媒體發帖文表示，他昨午到九龍一個商場內的戲院了解活動情况，戲院主管告訴他「連爆谷也賣得非常好」。他又提到今次是香港戲院商會主辦的活動，旨在讓市民「重拾安坐戲院欣賞電影的消閒娛樂」，局方會總結經驗，繼續嘗試不同推動電影業和戲院業的新計劃。