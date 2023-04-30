司局長開幕前先試食 陳茂波「開心價」買肉丸

財爺親手製雞蛋仔

店員教風扇吹 張宇人：咁嘥電

陳茂波在美食市集一展廚藝，包括冲奶茶和試製抹茶朱古力雞蛋仔，負責該檔的大學生提醒他可用小風扇吹雞蛋仔，口感可變脆，在一旁的飲食界立法會議員張宇人則笑道：「要吹，咁嘥電？燶燶哋，好似聞到燶味。」眾人品嘗雞蛋仔後均大讚美味，陳茂波呼籲大家「多多幫襯」。

陳茂波在一家蝦醬專賣檔，花約258元買入一罐蝦醬和一斤蝦乾，另在一家牛丸檔用電子錢包WeChat Pay HK花570元電子消費券，購買「牛骨濃汁牛丸」及「豬骨濃汁貢丸」各兩包，每包分別200元和95元，店家向他免費送贈「有骨炸魚皮」。記者事後追問店家，為何司長購買的貨品值590元，但只收570元，店員解釋是昨日首宗生意所以「係開心價」，且有贈品。

致辭稱消費撐住經濟

陳茂波昨致辭稱，本港今年恢復全面通關以來，市面人氣旺，飲食業生意明顯改善，零售業重拾活力，第一季經濟有溫和增長，當中雖然出口跌約20%，「不過全靠大家，我哋用消費支持住經濟」。

房屋局長何永賢與同事昨早入場，她向本報稱自己「專攻」零食，「我們在辦公室時時都要靈感去解決困難……同事開心就有靈感，好的零食帶來開心，可讓同事更精靈」。