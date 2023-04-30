美食市集2.6萬客 另開展館打蛇餅 一度輪候半小時 有市民批安排差興致減

頭位市民：拿鮑魚先

美食市集昨原定11時開放，工作人員提早10分鐘讓市民進場，並預留另一展廳用作人流管制，供市民等候分批入場，該展廳「打蛇餅」人龍久未消散，中午後一度需排隊約半小時才可進入市集，有市民認為安排差，入場興致驟減。

海味公司董事總經理潘權輝表示，昨日和今日各預留200罐鮑魚免費派給首200名入場的市民，每罐價值45元，昨15分鐘內已派完。他說，為免混亂，職員在市民輪候入場階段先派籌，再有序憑籌換鮑魚。潘認為昨入場市民較預期多，氣氛熱鬧，公司沒定下營業額目標，沒有壓力，「最緊要大家開心，大家戴口罩經歷疫情，其實都好鬱悶，現在什麼都開放，真希望大家開心」。另有攤檔限時賣「一蚊鮑魚」。

市民黃女士昨早10時許排隊入場，入場後感氣氛高漲。她花160元買兩隻文昌雞，她稱「錢就有好多，不過買不完，這麼多人」；又指排隊購物時，附近路過的人互相推撞。

市民林太偕丈夫入場，花數百元入手幾包紅棗和枸杞，「沒目標花多少錢，有靚嘢就買」，但她稱市集攤檔多是「煎煎炸炸嘢，老人家唔啱」。

稱搭兩蚊車美食處處

有嫌人多 行15分鐘離場

昨日中午後，市集人潮絡繹不絕，用餐區坐滿人，不少人在一旁站着進食。撐拐杖的盧先生帶太太經特別通道在中午進場，甫入場15分鐘覺得人多擠逼，希望盡快離開，「自己搭兩蚊車（長者乘車優惠）周圍去也吃到，香港所有地方都有美食，搭兩蚊就去到，唔使來這裏，這裏是0分」。盧太相信活動可促進市民開心，「大把人搶飛，入場又起哄，但就只有起哄囉。百貨應百客，唔啱我，但唔等於唔得」。

青年學徒手冲咖啡免費派

此外，現場不乏年輕人打理的攤檔。香港童軍總會童軍知友社約10名15至17歲的年輕人組隊開檔，免費派發手冲咖啡和朱古力，料兩日可派1600杯。該檔持續吸引市民排隊，帶領團隊的林姑娘稱，團隊內部分年輕人已沒返學，目前學冲咖啡，助生涯規劃；又盼公眾多欣賞年輕人手藝，同時市民更開心。

有主修商科的浸大生與同學獲商會邀請開雞蛋仔檔，成員之一Kingsley稱，昨市集開幕僅3小時已賣出逾百份雞蛋仔，「要即刻去工場補貨，取蛋漿，估不到人流較預期多一截」。

不過，有個別攤檔較為冷清。主打售賣新鮮蔬菜的檔主Jack稱，昨營業額目標1000元，「志在推廣品牌，不是要賣好多貨」，認同市民入場「玩吓、行吓，可以開心啲」。

餘小量門票即日免費派

美食市集分3場舉行，首場昨起一連兩日在灣仔會展舉行，今日朝十晚六開放；10萬張門票大部分在上周三（26日）派出，民政事務總署僅預留小量門票於巿集舉行期間在場外免費派發。

至於下一場美食市集本周六（5月6日）起連續兩日於沙田大會堂廣場及沙田公園舉行；第三場在6月3至4日於觀塘海濱VESSEL發現號舉行，兩場均不設門票，市民可免費入場。