元朗簡屋申環境許可證 政府：去年對照9年前環評無大變

有環團批評，是次攸壆路項目較2014年獲批方案的單位數量多近19倍，而現時簡約公屋方案規劃與當年不一，以往房屋項目集中地盤南部，今次則南北地盤均有住宅，其中北部地盤為濕地緩衝區。

北部為濕地緩衝區

9年前方案集中南部起樓

房屋局昨回應稱，建築署已充分參考2014年獲批的環評報告，並於去年12月做濕地生態勘測調查，對照以往環評結果，發現報告沒顯著變化。局方又說，攸壆路簡約公屋選址並不在水道上，項目範圍非雀鳥主要飛行路線，不會對鳥類生態產生重大影響。

建築署昨日提交的文件顯示，選址位處濕地緩衝區，目前為閒置土地，大部分區域滿佈雜草，並確定現址生境包括草地/灌木叢、池塘、季節性濕草地、農田及蘆葦等。文件又稱，先前研究表明，項目場地內沒記錄到具重要保育價值的鳥類對該場地經常性使用的情况。

建築署續稱，毗鄰項目場地東北邊界的臨時池塘在攸美新村濕地修復區建造期間起到補償緩解作用，並在地盤鄰近牛潭尾排水道和攸美新村的濕地修復區錄得相對多樣化的鳥類群落，甚至於2019年11月曾錄得46隻瀕危的黑臉琵鷺。惟該署承認，「一旦WRA（濕地修復區）開始運作，這些臨時池塘將被填塘並發展成為攸美新村住宅項目的一部分」。

環團稱伙數差10餘倍 質疑「鬆章」

文件提出項目擬在選址的南及北地盤做土地平整及興建工程，其中北面地盤為濕地緩衝區。長春社公共事務主任周藹銓指出，2014年住宅項目的環評報告，申請人主要擬在南面興建住宅，與今次規劃不一，而項目伙數相差逾10倍，質疑當局以9年前環評申請環境許可證，予人「鬆章」感覺。她又稱，政府作為主導項目者，應樹立榜樣重新做環評。

此外，房屋局長何永賢昨於一個活動回應簡約公屋選址偏遠稱，有由旺角劏房搬遷至屯門過渡房的市民向其反映，雖然現在來往市區時間較長，但沿途環境優美，又能觀賞日落，是心靈洗滌的快樂旅程。