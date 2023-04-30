「農業優先區」研究 原去年竣今稱明年

發展局：研劃入大面積優質農地

本報向漁護署查詢包括研究進展及結果等，該署回覆稱，政府2018年委託顧問研究，探討訂定「農業優先區」可行性，以保留較大面積優質農地作長遠農業用途及支援本地農業。發言人稱，顧問會檢視本港農地情况及考慮相關農地耕種條件和基礎設施等因素，稍後會向政府建議合適的「農業優先區」選址、面積及實施方案，又稱該研究涉及的農地面積甚廣，預計2024年完成，不過未有透露「農業優先區」涉及哪些地點。發展局亦表示，為支援本地農業發展，發展局和環境及生態局正進行《農業優先區研究》，探討物色面積相對較大的優質農地劃作農業優先區的可行性，會適時公布研究結果。

城規會文件則顯示不同部門對修訂規劃指引的意見，當中漁護署對將農地重新分類表示有保留，認為會令可耕種農地進一步減少，長遠亦影響本地農業可持續發展。該署亦表示，留意到丙崗有天然生境如林區、濕地及天然河溪，應避免納入供棕地作業申請的範圍。

（城市保育）