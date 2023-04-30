改劃鬆綁 最完整優質農地或變棕地 環團質疑規劃失當 局方：徵詢相關部門沒接反對

明報記者 馬耀森

發展局回覆稱，當局擬備重新分類的土地時，規劃署曾就各擬議地點徵詢相關部門包括漁護署的意見，相關部門並沒就丙崗選址提出反對。規劃署已與漁護署溝通，確保上述320公頃不屬《農業優先區顧問研究》（《研究》）下考慮作農業優先區的土地。

漁署曾倡丙崗避免納改劃

不過，翻查城規會文件，漁護署對將農地重新分類表示有保留，長遠憂礙本地農業可持續發展，更特別提及丙崗，稱應避免納入供棕地作業申請的範圍。

2016年《施政報告》宣布落實新農業政策，以推動本地農業現代化及可持續發展，主要包括在古洞蕉徑設立農業園，惟面積只有約80公頃，當時的食衛局稱農業發展必須有一定數目農地配合，故2018年伙發展局展開研究，物色較大面積優質農地，探討將其指定作「農業優先區」的可行性，並提供誘因促使荒置農地復耕。研究進行多年，其間政府曾向立法會交代進度，遭議員批評研究時間太長。至去年《施政報告》，環境及生態局長謝展寰11月表示預計研究於2023/24年完成。漁護署回覆查詢稱研究預計2024年完成（見另稿）。

「農業優先區」研究未完成，另一邊廂發展局本月中以協助棕地作業遷移為名修訂規劃指引，將16幅合共約321公頃土地，由現時不獲考慮改劃棕地作業用途申請的類別改為有機會獲批，其中面積最大土地位於丙崗，佔地約42.8公頃，現時大部分為農業用途。

發展局稱，在重新分類的320公頃土地中，約185公頃已被棕地和其他不同用途佔用，餘下約135公頃未被佔用，主要是鄰近現有棕地，或非生態敏感地區的閒置土地或休耕農地。本報記者上周日（23日）跟隨資深農業從業員葉子林到丙崗，發現當地大部分土地是農地，棕地只佔少數。

農業員：變棕地數十年表土難逆轉

葉子林當日在丙崗隨機檢視3幅荒廢農地的泥土，發現表土均為鬆軟泥土，深30至40厘米不等，適合種植大部分農作物，全屬優質農地，級數與政府建立農業園的蕉徑不相伯仲，認為丙崗「咁大咁完整嘅優質農地在香港已好罕有」，又說閒置農地不等於無價值。

葉子林擔心，政府將當地放寬為有機會獲批改劃棕地用途，一旦變成棕地，「累積了數十年的表層泥土就沒有了，係無得返轉頭」，又說棕地與現有活躍耕地並不協調，亦有可能影響耕種，現場所見，一條天然河溪旁邊土地闢為修車場，河溪被石屎橋切斷，橋墩下方開了兩個洞讓河水經過，有當地農民稱每逢暴雨都會河道淤塞及水浸。

葉子林又說，全港約八成最優質農地位於北區及元朗，質疑政府修訂城規指引時有否考慮該片農地的價值。

記者現場所見，當地大部分農地雖已荒廢多年，但因有農莊每日放羊到荒廢農田吃草，農地雜草高度僅至腳跟左右，景觀甚為開揚。

環團：丙崗棕地不足1% 潛力小

長春社公共事務經埋吳希文表示，城規會文件提到，挑選該320公頃土地的其中一項原則是當地或鄰近土地已有棕地作業，但丙崗不但棕地不多，過去城規會接獲改劃申請亦只佔整體小部分，申請棕地用途佔當地農地不到1%，意味當地發展成棕地的潛力本來就不大，質疑放寬該地可改劃棕地是規劃失當。吳希文擔心，當地一旦放寬用途後患無窮，棕地作業亦會污染土地及水質，不利農耕。

（城市保育）