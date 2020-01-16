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警搗詐騙拘114人 售戶口者多剛畢業

【明報專訊】黃大仙警區本月一連28天打擊科技罪案及詐騙案，破獲55宗案件，拘捕114人，包括詐騙集團主腦及骨幹，涉款6500萬元，集團主要透過購買加密貨幣洗黑錢。

涉款6500萬 121事主

114名被捕人包括77男37女，介乎19至67歲，近半報稱無業，亦有人報稱侍應、送貨工人等。其中兩人為詐騙集團主腦，另外兩人為骨幹成員，其餘大部分為傀儡戶口持有人，涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪。警方相信被捕人與至少55宗騙案有關，去年至今涉騙逾6500萬元。騙徒涉以不同手法，如現金、轉數快、加密貨幣錢包等收錢及洗錢。

黃大仙警區科技罪案隊主管高級督察麥寧峰稱，55宗科技罪案中投資騙案佔最多，達18宗，網上情緣騙案亦佔15宗。案件涉及121名事主，介乎17至84歲。損失金額最大的案件涉款1100萬元，事主為46歲女商人，在社交平台與騙徒交談3個月後，被說服在虛假網站投資加密幣，警方一共拘捕7人，疑與案有關。

詐騙集團其中一名主腦涉嫌經互聯網操控傀儡戶口及錢包，處理逾430萬元犯罪得益，另外3人涉嫌招攬市民開納及出售多個傀儡銀行戶口和加密貨幣錢包。警方留意到不少出售戶口者為剛畢業的年輕人，相信集團利用他們「搵快錢」的心態。

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