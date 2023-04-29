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旅巴撞、兩車夾 候車內地客命危 五一長假啟 海關：快速行動隊處理短期留港客投訴

【明報專訊】土瓜灣新碼頭街停車場昨早有旅行團發生交通意外，一名由甘肅來港的少數民族六旬男旅客等候上旅遊巴時，被另一輛正駛離的旅遊巴撞到，一度被兩車夾住，傷者送院後留醫深切治療部，情况危殆。白色旅遊巴的司機涉危駕致他人重傷被捕。

昨午約12時19分，一輛綠色旅行團旅遊巴停泊在近九龍城渡輪碼頭的停車場咪表位內，67歲男旅客站在車頭等候上車。涉案白色旅遊巴原以「T字形」打橫泊於綠色旅遊巴車頭，其後扭向左駛前，據悉司機原欲方便旅客上車，惟疑未有留意到事主，其右車尾將事主撞向綠色旅遊巴左前方，事主一度被兩車夾住。消防接報後將傷者救出，送伊利沙伯醫院搶救，入住深切治療部，至截稿前情况危殆。

偕妻遊港兩日 原昨午回離境

據悉傷者與太太參加兩日旅行團，前日由甘肅來港，原定昨日下午離境，陪同到醫院的女親友神情憂傷。58歲侯姓旅遊巴司機事後在場協助調查，涉「危險駕駛導致他人嚴重受傷」被捕遭扣查，案件交由西九龍交通總區交通意外調查隊第八隊調查。

海關巡多區海味藥妝店 派單張

另外，今天是內地五一長假期首日，亦是內地與香港全面通關後首個長假。政務司長陳國基昨稱已為訪港高峰期做好跨部門部署，包括加強巡察九龍城等入境團常到的地方，增加各口岸人手，協調運輸和通關。

海關昨起至下周五展開代號「愉快」行動，在「五一黃金周」期間巡查全港購物熱點，以及油尖旺、紅磡、土瓜灣和銅鑼灣等參茸海味店、藥妝和珠寶店，提醒零售商戶遵守《商品說明條例》，亦會在邊境管制站派單張。關員昨在銅鑼灣向旅客派發簡體字單張，提醒旅客注意參茸藥店不良營商手法，又利用流動宣傳車展示消費錦囊。

海關指出，今年初通關以來破獲3宗銷售中藥材時誤導計價單位（俗稱斤両錢）的案件，拘捕5人（28至58歲），3間藥房位於佐敦和尖沙嘴，其中兩宗為內地遊客投訴，另一宗是關員「放蛇」破獲，涉款約5000至1.6萬元。海關表示，投訴主要是店舖以含糊方式表達中藥材或乾貨海味計價單位，如價錢牌單位字體特別細、用反光油墨印製，旅客查問計價單位時，店員支吾以對，拒絕提及總價格，又在未得旅客同意下將貨品交給另一店員切碎磨粉，迫使旅客付款。

海關今年首季接獲84宗旅客投訴，佔整體投訴數字約6%，涉及中草藥和健康產品有明顯上升趨勢，會繼續採取「放蛇」行動，配合快速行動隊處理短期留港旅客的緊急投訴，即時轉介個案予調查人員優先處理。

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