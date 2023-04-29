4警涉揑造搜屋紀錄罪脫 官：漏寫屬疏忽非故意

官指自招嫌疑拒批訟費

被告分別為警長馮孝聰（45歲），以及警員林耀然（38歲）、羅學鍵（32歲）及葉家豪（31歲）。

控方案情指稱，4人從屯門警署駕駛警方私家車到達屯門新和里拘捕販毒疑犯，他們去過天水圍警署及疑犯的葵涌住所搜屋，但被告的記事冊、警署閘機進出時間和行車里數紀錄有出入，疑犯父母供稱警員不曾到住所搜屋。基於被告的調查報告，涉事疑犯較早時在區院被撤銷販毒罪。

疑犯父母稱無搜屋 被質疑偏幫

本案唯一出庭作供的被告羅學鍵早前稱，由於原本駕駛的私家車不夠油，眾被告改駛另一輛車到疑犯住所。黃官昨日分析證供指出，疑犯父母有刻意隱瞞、明顯偏幫兒子，供辭不清晰、不準確，存有很大疑問，拒絕接納他們是誠實可靠證人；另一方面，本案細節能支持羅的說法，例如該私家車需入油。

黃官續指，羅描繪疑犯住所的草圖，亦獲疑犯母親認同大致相若，加上疑犯交出護照予警方，他沒理由隨身攜帶護照外出，黃官認為實情很可能如羅所說，眾被告曾上門搜屋，因而取得護照。

羅另曾供稱，調查報告無記錄換車，因為填寫時只「複製貼上」行程、沒更改車牌號碼。黃官考慮到搜屋沒發現毒品，認為被告可能是一時疏忽大意故無記綠。至於行車里數多出約10公里，黃官認為有可能是前一名駕駛者寫錯里數，導致緊接用車的被告林耀然亦記錄出錯，類似錯誤時有發生，並非憑空想像。

黃官又說，警署閘門系統經常故障，可解釋欠缺私家車進出紀錄，而被告事後約兩年遭廉署調查感緊張驚慌，未有提到換車經過，實為無可厚非；因此，控方未能在毫無合理疑點下證明眾被告故意作出失當行為。

【案件編號：TMCC510/22】