劉國勳：人工島諮詢焦點「如何做好」 本研社：非真正諮詢

發展局：不能只將反對聲視真理

另外，發展局昨在facebook專頁發文，回應有團體指諮詢工作缺乏代表性的說法。局方稱，今輪公眾諮詢已採用多元渠道進行，接觸面相當廣泛，呼籲社會持平理性看待所有收集的意見，不能一看到支持意見屬多數，就認為是誤導，或只將反對聲音視為真理；又稱支持意見固然會鼓勵政府將工作做好，但無論支持抑或反對，當局都應以集思廣益態度看待。

今輪諮詢收到約7800份公眾意見，當中60多份來自專業學會、建造業及環團等組織。昨日論壇上，劉國勳認為人工島項目有助以超前方式提供土地，有利本港長遠發展；又指坊間擔心北都及人工島同時推行會為政府帶來財政負擔，但認為可採取先賣地後交付的形式，同意政府應及早告知市民不同融資方案，讓市民知道得「清清楚楚」。

學會提10問 指局方着自行查閱資料

黃肇鴻則指，市民對人工島項目尚有許多不清晰地方，亦未必理解同時推行兩個項目對本港的財政負擔，認為政府選擇「放棄進行真正的公眾諮詢」。

港大社會科學學會表示，早前就項目向發展局發出10條書面問題，至昨日只獲局方回覆稱可查閱有關新聞公報及發展局長會見傳媒的談話全文，以及專題網站資料。學會稱會再向局方發出邀請，盼能與局方代表就項目專訪。