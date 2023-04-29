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羅兵咸：談大嶼北都融資簡報遭斷章取義

【明報專訊】政府的「交椅洲人工島」及北部都會區部分土地發展項目財務分包顧問由會計師事務所羅兵咸永道（PwC）擔任，該公司去年在一個研討會透露最新推算政府發展「明日大嶼願景」建設成本需約5660億元，「北都」則需1萬億元，估計兩項目建設時間重疊，所造成資金缺口令政府財政儲備「可能不足以同時資助」兩項目。羅兵咸永道昨日發聲明稱，研討會旨在討論不同融資選項，並非分析政府財政儲備是否足以同時資助兩項目，不點名批評一個本地關注組織只取用部分背景資料解讀，僅引用一些負面因素，漠視討論的前文後理。

羅兵咸永道對該組織的做法表示遺憾，並保留法律追究權利。本土研究社前日曾引述有關研討會資料，質疑同時發展北都及交椅洲人工島的可行性。本研社成員陳劍青昨日回應稱，該簡報本身是網上公開資料，前日評論是「用番佢（羅兵咸永道）嘅語言」陳述事實，不認同是斷章取義。

本研社不同意：「用番佢嘅語言」陳述

本報記者前晚在網上仍能瀏覽羅兵咸永道於內地官網上載的該份簡報，昨日報告已下架，網頁顯示「如有需要索取資料，請電郵聯絡我們」。而根據本報獲得的36頁研討會簡報文件，首部分分析兩個項目的成本和政府財政，後部分用10頁提出7項潛在融資方案，包括鐵路加地產模式、綠色融資、土地債券及類似新加坡重大建設借貸法令的法案等。

簡報提7項潛在融資方案

羅兵咸永道聲明表示，注意到兩個項目的總規模龐大，強調當時只按公開資料和數據做粗略情景測試分析，包括兩項工程所引用的造價數字，並非官方估算，指有組織「只是引述了其中一個情景測試結果而妄下結論，指出同時展開兩項工程會構成沉重財政壓力，實屬斷章取義，沒有實質根據」，並忽略研討會目的。

發展局回應稱知悉羅兵咸永道發出聲明，對於有人未經求證而作出斷章取義的評論表示失望。

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