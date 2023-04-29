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「未成功先值得培育」 《窄路》監製提攜新導演冀「改正生態」

【明報專訊】香港要構建中外文化藝術交流中心，但如何保住人才、引入新血，是每個藝團面對的問題。「香港新坐標：構建中外文化藝術交流中心之人才大策略」昨日邀請4名來自電影、表演藝術、數碼藝術等界別人士分享其人力策略。電影公司「mm2 Hong Kong」近年出品、由新晉導演執導的《濁水漂流》及《窄路微塵》獲提名金像獎最佳電影，監製文佩卿（圖）入行時曾受挫，決心改變行業生態，提攜新導演，認為要與新人同行，帶他們走得更遠。

文佩卿成為監製前原是編劇，工作數月「冇糧出」，離職後做過侍應及攝影工作支撐夢想，迷茫時期獲「明燈」鼓勵做監製去管理公司，「做一個好好嘅行政管理層，去改正呢個生態系統」。她認為行業搵工難，沒好制度留住人才，作為監製的她，其人才策略是大膽選用新人，設立計劃發掘新晉導演，「當你見到呢個人才，佢未必係最成功，因為佢未成功，你先值得去培育佢，已經成功咗唔需要你培育」。

爆炸戲棚演員多元發展 不限舞台劇

「爆炸戲棚」去年建立劇場，上演香港首個長壽舞台音樂劇《我們的青春日誌》，25歲創辦人陳恩碩稱，舞台劇要在香港普及化，需要長壽劇目，但營運長壽劇不容易，「搵舖、搵資金」，台前幕後亦十分重要，為了留住人才，他特意成立公司簽他們成為旗下演員，為他們接洽舞台劇以外的工作，讓其多元發展。

陳恩碩稱將來會開辦相關培訓課程，希望培養有志之士，除了台前幕後人員等，業界亦需要培育「劇場企業家」，需要做出跳出框架的經營手法，相信建立商業模式後可吸引投資者。

遊戲公司：要令年輕人對Web 3感興趣

INDEX GAME元宇宙遊戲工作室目前有30多名員工，創辦人王碧琪稱公司會在大專院校招攬年輕人入行，她認為要留住人才首先要引誘（entice）年輕人對Web 3.0感興趣，再透過培訓及教育促使（enable）他們展現創造力，最後再賦能（empower）他們自我學習、自我進修。

至於1979年成立的香港芭蕾舞團，行政總監李易璇則認為人才來自四方八面，年輕人有創造力，強調希望培養領導者而非追隨者，藝團需要專才，更需要全才，可處理行政及管理。

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