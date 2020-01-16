藝發局獲撥9800萬 兩計劃育新苗 霍啟剛：發展藝文需人才儲備 料「文創產業藍圖」今夏推

論壇昨早於香港演藝學院香港賽馬會演藝劇場舉行，中聯辦宣傳文體部副部長林枬、霍啟剛、香港演藝學院校長蔡敏志等出席。

稱本地人才須認同中華文化

國際認可手法說好中國故事

中央在「十四五」規劃勾劃出中國至2025年的發展藍圖，提到支持香港發展成「中外文化藝術交流中心」。身兼體演文出界立法會議員的霍啟剛致辭時表示，發展文化藝術不能紙上談兵，關鍵在於有否充足人才實施各項計劃，惟業界近年面對人才荒，要急起直追、具針對性地培育及吸納人才。霍又稱本港一直未就建立文化人才庫做好規劃，未來要培育藝術行政、活動策展、藝術融資等多方面的人才。

年初接任藝發局主席的霍啟剛就推動本港文化藝術發展提出三大方向，包括本地人才必須了解、認同中華文化，並要以新穎、國際認可的手法說好中國故事；港府應就推動藝術鑑賞教育投放更多資源；以及為年輕人搭建文化界別發展的晉升階梯。他補充，期望文化藝術業界能有「一個好好的career path（職涯規劃）」。

兩計劃兩年提供200項目210實習

霍指出，港府相當重視剛畢業人才的晉升階梯，並透露藝發局最近獲撥款約9771萬元，將於本年年中推出兩項全新、培育多元藝術人才的計劃——「新苗發展資助計劃」及「全港藝術人才見習計劃」，預計兩年內提供合共200個新苗項目及210個實習職位，參加者有機會參與明年10月的香港演藝博覽會，實習生可從中獲取實際經驗及互相連繫，以建構未來人際網絡。另外，本屆政府成立「文化委員會」，負責制訂「文藝創意產業發展藍圖」，身兼成員之一的霍啟剛稱委員會已承諾今年夏天推出藍圖。

文體旅局回覆查詢時表示，由局長楊潤雄領導的文化委員會已投入工作，包括就制訂藍圖討論，以完善產業生態圈的建設，並將討論創意產業的多個議題，以就進一步完善發展政策等向政府提出意見，討論完成後會適時公布。

稱教局推動藝文人才「責無旁貸」

霍啟剛又認為，政府需以政策配合，推動社會、企業等參與文化藝術發展。藝發局藝術教育主席陳雪儀在台下發言稱，本港藝術教育以西方文化為主，對於如何傳承中華文化似乎未見方向，對人才培訓亦較少關注。霍回應說，教育局在推動藝術文化人才方面「責無旁貸」，局方未來應投放更多資源令年輕人了解中華文化及藝術。

演藝研擴校舍 為亞洲地區育才

此外，去年的《施政報告》提到將推動香港演藝學院在北部都會區建設新校舍、增加非本地生比例。院長蔡敏志昨日表示，學院將積極研究建造新校舍、擴大學校規模，為香港及大灣區等亞洲地區培養更多文化藝術人才，另會培養學生對世界急速變化發展的適應力，希望培育出熟練掌握藝術專業能力、運用科技等的人才。

浸大創意藝術學院創院院長潘明倫表示，近年科技發展日新月異，培育文化藝術人才需各界合力，故學院相當重視跨學科教學。浸大去年成立創意藝術學院，校園預計明年建成，大樓將包含「跨學科研究所」、音樂學院等設施。機構「教育燃新」主席黃英琦認為互相交流對培育人才相當重要，並提到16名來自香港及北京「雙城青年文化人才交流計劃」的參與者將在夏天到香港各大博物館實習，希望做到深度交流、實習。