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城規未審 去年底已勘測 房屋局：公共工程不需許可

【明報專訊】簡約公屋撥款惹起極大爭議，其中屬首批撥款項目之一的元朗攸壆路規劃申請，暫定6月9日於城規會上討論。惟本報獲悉該用地的土地勘測工程早於去年12月中展開，由該用地私人發展商進行，即緊接於房屋局去年12月初到立法會房屋事務委員會交代簡約公屋項目。房屋局早前回應查詢稱，由於用地規劃作「康樂」用途，根據大綱圖的註釋，由政府統籌或落實的公共工程而進行的土地勘測工作可開展，並不需取得城規會許可。此外，由於有關勘測費用均由該發展商承擔，房屋局未能提供勘測工程費用資料。

勘測費發展商承擔

立法會財委會上月通過首批簡約公屋撥款，當時局方未披露土地勘測詳情。本報2月初在元朗攸壆路觀察，發現選址有一部挖土機，現場同時有人員做勘測工程。本報其後向房屋局查詢，該局早前經諮詢發展局及建築署後回覆稱，相關土地勘測工程由該地私人發展商協助進行，於2022年12月中展開，今年2月內完成，所需費用均由有關發展商承擔，而用地由擁有人無償借出，政府不需繳交租金或其他費用，亦無附帶條件。

該局續稱，由於該勘測工程由土地擁有人協助進行，未能提供勘測工程費用資料；至於項目涉及的渠務工程、外部工程、地基工程和工地工程等費用，則由政府承擔，並已包括在「簡約公屋」項目的撥款申請內。

個別簡約公屋已委顧問勘測評估

該局又稱，上述土地勘測工程是按「簡約公屋」項目的需要進行，如同一般政府建築工程開展前，均會就項目的最新規劃及設計實地調查，包括土地勘測及相關研究工作，以分析其技術可行性，務求使後續工程能達至最佳成本效益。

至於其他個別「簡約公屋」項目，當局回應稱，已分別開始做勘測工作，而建築署已委聘顧問提供多項服務，包括土地勘測、初步環境審查、交通影響評估、環境影響評估及擬備招標文件等前期工作。

相關字詞﹕房屋局 簡約公屋

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