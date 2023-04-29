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元朗簡約屋擬17幢3層高 2150伙 生態調查稱不礙雀鳥 環團：只考察一日兒戲

【明報專訊】房屋局選定8幅地興建簡約公屋，根據各分區計劃大綱圖，其中兩幅私人用地、即元朗攸壆路及上水蓮塘尾均位處鄉郊地區，須向城規會申請規劃許可。城規會昨上載建築署提交的攸壆路簡約公屋規劃申請，當局擬在選址興建17幢3層高的住宅大樓，預計提供2150個住宅單位，最快2025年落成（見表）。城規會最快6月9日開會討論。此外，因今次規劃申請屬臨時許可，只有3年期，若按政府早前稱簡約公屋項目為期5年，即當局日後需再向城規會申請續期。

城規最快6‧9討論 項目申3年期或需續期

元朗攸壆路選址有一半土地位於「濕地緩衝區」。城規文件顯示，建築署委託顧問公司評估選址的交通、環境及生態等，結果顯示只有小量重要保育價值的野生動物物種，加上該址非主要鳥類飛行路線，認為項目不會影響到雀鳥。惟長春社質疑，根據上載的生態報告，當局只用一日（2022年12月14日）做生態研究報告，不但有違一般生態調查做法，亦欠全面及說服力。

另建社區大樓公共交通總站

文件顯示，當局擬議於選址以組裝合成建築法發展臨時簡約公屋項目，包括17幢3層高以「組裝合成」的住宅大樓、兩幢1層高的多用途社區大樓，以容納提供予居民和社區的輔助設施。申請人又擬興建9幢1層高的屋宇裝備大樓，包括機電設施及兩個垃圾收集站、兩個警衛室及一座污水泵站，同時提供兩個公共交通總站。項目規劃申請將不超過3年期。

申請稱項目為短暫房屋樹先例

申請人擬以不超過地積比率0.64倍，即總樓面面積約55,510平方米發展項目，其中不多於1075平方米為非住用總樓面面積，並提供2150個單位，料可容納約5550人。申請人強調，項目具有協助政府建設已承諾社會房屋（急切臨時居所）的獨特角色，並稱項目可為「短暫性房屋發展樹立適當和可取的先例」。

申請人又稱，已進行不同的技術評估，證明擬議項目不會對視覺、景觀、交通、環境、生態或基礎建設造成不良影響。申請人又認為項目不會對現有社區設施增加壓力，相反能為當地改善社區支援網絡和服務。

長春社去年12月亦曾調查 錄10瀕危鳥

根據申請人提交的生態數據報告，申請人去年12月14日做生態研究，錄得約101種生物，包括74種鳥類、13種蝴蝶及7種蜻蜓等。申請人提出，將盡量減少在每年10月至3月的候鳥冬季飛行高峰期，在東北面地盤進行土地平整工程，工程期間亦減少夜間光源，以減少對該生態敏感地點的影響。當局認為，相關緩解措施已可將擬議簡約公屋發展對生態影響減到最低。

長春社公共事務主任周藹銓指出，報告反映生態評估實地考察時間只有一日，而且調查時間顯示為下午3時多，非雀鳥常出沒時間，認為調查「兒戲」。 她又說，團體亦曾於12月在該地做生態調查，當時已錄得約10隻瀕危的雀鳥及候鳥，包括黑臉琵鷺等。她認為該處有生態保育價值，惟當局未有因應選址生態價值在設計和規劃作適當調整，以及未有提及項目結束後的還原措施。

此外，周又稱報告同時確立了牛潭尾排水道的生態價值，但報告卻未見申請就此提出合理的生態補償，促請當局盡快提供更多資料。

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