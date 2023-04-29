港聞

港聞二

手術膠管留體內 再度動刀始揭發

【明報專訊】醫管局昨公布新一期《風險通報》，交代一名病人於3年前接受緊急臍疝氣手術時，於體內遺漏一條3.5厘米膠管，一直未被發現，病人之後接受另一項切口疝氣修補手術時方揭發。醫管局於去年第四季始接獲呈報，局方無交代病人第二次手術於何時進行。

文件紀錄疏漏 未交代留體多久

新一期《風險通報》報告公立醫院去年第四季呈報4宗醫療風險警示事件，涉3宗手術或介入程序後遺留工具或醫療物料於病人體內，以及一宗病人自殺個案，包括上述遺漏膠管個案。

醫管局交代，該病人於2020年接受緊急臍疝氣手術，不過其剖腹傷口縫合後，相關文件的傷口書面和圖像紀錄不一致，亦無記錄縫針針數及使用的膠管數目。

護士分工不清 換起搏器漏除護套

病人其後出現「腸皮瘻管」（enterocutaneous fistula）問題，須接受切口疝氣修補手術，於術中發現上次手術於病人「瘻管」（fistula）內遺漏的膠管。局方建議清晰記錄縫針針數及膠管數目，尤其是出院前未拆線的病人，以及拍下臨牀照片以供紀錄。

醫管局亦交代，一名病人於去年10月入院更換心臟起搏器，完成後醫護人員關閉臨時靜脈起搏器及準備移除相關電線，過程中由護士A固定電線護套，其後擬交由心導管室護士B移除護套，但護士B將病人交由病房護士C跟進，而另一名參與手術的護士亦於術後表格標明手術位置沒有護套。該名病人出院返回院舍，院舍職員於病人右股溝位置發現管狀物體，病人須再入院移除涉事護套。醫管局建議於相關表格清晰寫明護套位置，並加強護理團隊的溝通和紀錄，指定一名領袖負責安排護士分工。

活檢組織調亂 患癌者收無恙報告

另外，錯誤識別病人身分或資料的公院醫療事件有上升趨勢，由去年首兩季各有一宗，升至第三及第四季分別有3宗及4宗，第四季其中一宗事故涉及兩名患者進入乳房檢查中心抽組織，但兩人活檢組織在過程中被調轉，患惡性腫瘤病人獲得一份無異常的報告，其後外科醫生發現活檢結果有差異而揭發事件。

相關字詞﹕風險通報 醫管局

上 / 下一篇新聞

元朗簡約屋擬17幢3層高 2150伙 生態調查稱不礙雀鳥 環團：只考察一日兒戲
元朗簡約屋擬17幢3層高 2150伙 生態調查稱不礙雀鳥 環團：只考察一日兒戲
城規未審 去年底已勘測 房屋局：公共工程不需許可
城規未審 去年底已勘測 房屋局：公共工程不需許可
藝發局獲撥9800萬 兩計劃育新苗 霍啟剛：發展藝文需人才儲備 料「文創產業藍圖」今夏推
藝發局獲撥9800萬 兩計劃育新苗 霍啟剛：發展藝文需人才儲備 料「文創產業藍圖」今夏推
「未成功先值得培育」 《窄路》監製提攜新導演冀「改正生態」
「未成功先值得培育」 《窄路》監製提攜新導演冀「改正生態」
羅兵咸：談大嶼北都融資簡報遭斷章取義
羅兵咸：談大嶼北都融資簡報遭斷章取義
劉國勳：人工島諮詢焦點「如何做好」 本研社：非真正諮詢
劉國勳：人工島諮詢焦點「如何做好」 本研社：非真正諮詢
4警涉揑造搜屋紀錄罪脫 官：漏寫屬疏忽非故意
4警涉揑造搜屋紀錄罪脫 官：漏寫屬疏忽非故意
旅巴撞、兩車夾 候車內地客命危 五一長假啟 海關：快速行動隊處理短期留港客投訴
旅巴撞、兩車夾 候車內地客命危 五一長假啟 海關：快速行動隊處理短期留港客投訴
長洲命案疑犯稱曾揮鏈腳踢 控謀殺提堂
長洲命案疑犯稱曾揮鏈腳踢 控謀殺提堂
客戶走數 裝修公司董事起底判社服
客戶走數 裝修公司董事起底判社服
分店涉欠租 阿布泰被追50萬
分店涉欠租 阿布泰被追50萬
警搗詐騙拘114人 售戶口者多剛畢業
警搗詐騙拘114人 售戶口者多剛畢業
利率最高497% 放貸集團21人被捕
利率最高497% 放貸集團21人被捕
司法覆核許可押後裁 一個月內頒結果 政府：不能覆核國安委 黎方：權力非無限
司法覆核許可押後裁 一個月內頒結果 政府：不能覆核國安委 黎方：權力非無限
黎方質疑律政司邏輯「國安委可囚人至死」 政府：脫離現實
黎方質疑律政司邏輯「國安委可囚人至死」 政府：脫離現實
周守仁：愛國是教會訓導一部分 稱是要愛國家公民 將人民尊嚴放首位
周守仁：愛國是教會訓導一部分 稱是要愛國家公民 將人民尊嚴放首位
李家超：2025年五一撤強積金對冲 委顧問研專項儲蓄戶口 孫玉菡：有否變數適時交代
李家超：2025年五一撤強積金對冲 委顧問研專項儲蓄戶口 孫玉菡：有否變數適時交代
購珍寶4船無下文 船廠索償 官令保留下沉廚房船底部件
購珍寶4船無下文 船廠索償 官令保留下沉廚房船底部件
四旬漢認五度非禮親女候懲 官斥持續犯案
四旬漢認五度非禮親女候懲 官斥持續犯案
屢非禮未成年表妹 青年認4罪判社服
屢非禮未成年表妹 青年認4罪判社服
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】財爺用麵砌笑面 迎「開心香港」 特首：最大工作動力係大家開心
【Emily】財爺用麵砌笑面 迎「開心香港」 特首：最大工作動力係大家開心
【Emily】迪士尼漫威巡遊 近距見美國隊長蜘蛛俠
【Emily】迪士尼漫威巡遊 近距見美國隊長蜘蛛俠
【Emily】鄭家富「生日禮物」：神學博士課程取錄信
【Emily】鄭家富「生日禮物」：神學博士課程取錄信
【Emily】2023選民登記 6‧2截止
【Emily】2023選民登記 6‧2截止