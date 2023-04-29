周守仁：愛國是教會訓導一部分 稱是要愛國家公民 將人民尊嚴放首位

周守仁在文中稱，明白有關他在北京提到愛國家與愛教會「立場」會引起複雜情緒，包括傷心、失望和憤怒，但也有人支持說法。他認為在殖民地長大的港人，國民情感和身分都難成為意識一部分，經歷過去10年的社會及政治轉變，要有心態轉變更困難。

教會應協助政府變更好

他表示，愛自己國家是天主教會訓導一部分，又引《天主教教理》內容，指出公民義務是與政府合作，在真理、正義、責任和自由氣氛下為社會貢獻，「愛國及服務國家是基於感恩責任」。

與此同時，周說愛國是要愛生活在國家的人，特別是國家的公民和居民；愛國家代表要把人民尊嚴放首位，他相信任何負責任政府都抱持這使命，「儘管它們會因應不同的外在因素而採取不同的方法」。他亦認為，為了國家，教會應協助政府變得更好。

欣賞京教會與政府人員能有交談空隙

周守仁又認為，可以交談作為溝通方式，讓雙方都更能考慮和接納一些具建設的批判。他說，一個制度或一種意識形態，可能有很多問題，但認為人性有助彌補甚至改善制度，今次訪京教他欣賞教會和政府的人員，「因應不同制度所採納的不同方法，自然會產生出可以作交談的空隙」。

他指出，當各方願意在共通點上合作，便能憑創意想出解決方案，但強調不能把事情簡化，「因為那不關乎要向誰磕頭，而是在尋找共同方法時去銳化核心價值」。

周守仁上周在訪京行程最後一天到王府井天主教堂出席彌撒，他在會上的禱文提到要愛自己國家也要愛教會，會後接受訪問稱每個在本港及內地居住的公民「愛國是應份的」。