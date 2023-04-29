黎方質疑律政司邏輯「國安委可囚人至死」 政府：脫離現實

彭耀鴻陳辭稱，若國安委的決定不容司法覆核，變相國家安全如同「咒語（magic word）」，國安委一聲下令便可囚禁任何人至死，或充公某人所有財產，形容這「恐怕要與法治重大的部分說再見」。

袁國強隨即稱彭耀鴻誤解其陳辭，主審的高院首席法官潘兆初亦認為彭應避免在沒法律支持下作假設；彭則解釋例子只是申述律政司一方的邏輯，自言若他被國安委充公財產，也可能不知所措，潘官笑言彭「或許應索取法律意見」。

袁隨後補充，《港區國安法》列明保障人權和法治，彭的例子「不可能正確」且脫離現實，冀法庭無視，若彭堅持舉例，應自行索取專家意見支持。他於陳辭末段特別提到，不論彭在陳辭加入多少意見，國安委在整個釋法過程中一直對司法獨立和法治「抱持最高的尊重（utmost respect）」。

彭耀鴻則強調，是次司法覆核只為委聘Tim Owen代表黎智英，沒有袁國強所述的「惡意」；又補充他的例子不是說國安委必然會這樣做，只是將律政司的邏輯推向極致，使國安委猶如手持「皇牌」，無人可挑戰其權力。

官質疑不應假設中央不限國安委權力

潘官質疑，彭不應假設中央不會限制國安委權力，建議他若不清楚內地體制，則不應就此陳辭。

（港區國安法）