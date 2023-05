黎方質疑律政司邏輯「國安委可囚人至死」 政府：脫離現實

【明報專訊】就法庭是否有權力推翻國安委決定,訴訟雙方在庭上一度激辯。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻指出,按照律政司的邏輯,國安委變相可以國安之名囚禁某人至死,不容法庭司法覆核。資深大律師袁國強則形容例子「極端、脫離現實」,主張法庭拒絕司法覆核許可,「掃除我這位學識淵博的朋友製造的麻煩(clear the dust in the air created by my learned friend)」。