司法覆核許可押後裁 一個月內頒結果 政府：不能覆核國安委 黎方：權力非無限

高院首席法官潘兆初昨開庭審理案件，黎智英沒有到庭，由資深大律師彭耀鴻、大律師關文渭、黃雅斌代表；前律政司長兼資深大律師袁國強、大律師何卓衡則代表兩案的答辯方，即國安委、入境處長和律政司長。

雙方主要爭議國安委決定建議入境處拒批Tim Owen的工作簽證，是否踰越《港區國安法》賦予國安委的職權；以及香港法庭有否管轄權判斷國安委越權。

代表黎的彭耀鴻首先陳辭稱，人大釋法時一再強調，國安委須按照國安法14條列明的職責行使權力，並透過釋法擴闊國安委的「守門（backstop）」權力，即可在法庭沒索取特首的證明書時介入。但彭認為國安委權力僅限決定某行為是否與國安有關，不包括在本案中建議入境處拒批Owen簽證，重申國安委不能踰越其決定職權。

黎方：釋法擴國安委權 不涵拒簽證

至於國安法14條列明國安委的決定不容司法挑戰，彭耀鴻認為當國安委超出其決定職權，法庭仍有權推翻國安委的決定，否則其權力無任何制衡，甚至凌駕特首，即使以國安之名囚禁在席任何一人，亦不容法庭干預（見另稿）。

袁國強則主張根據國安法第14條，法庭無權覆核國安委決定，形容本案是一個「單純（open and shut）」的法律問題，而任何法院的權力必然有限制，例如受憲法規限。他重申香港法院是地方法院，中央政府有最終管轄權，反指彭耀鴻提出的案例均是英國案例，與香港情况完全不同。

政府：港是地方法院 最終權在中央

袁續稱，香港法院的權力來自《基本法》，當中列明法院無權審理國防、外交及其他超出管轄權的事宜，反映法院的權力有限制，本案情况則應屬「其他」事宜；國安法55條更列明，中央政府可准許國安公署接手管轄國安案，反映中央政府對國安有「具凌駕性及最終的責任」。他總結國安法的立法原意「比清晰更清晰」，人大已考慮香港有司法覆核，最終列明不能覆核國安委的決定。

稱黎方誤解釋法 變相收窄國安委權

袁國強又認為黎一方錯誤按字面意思理解人大釋法，變相收窄國安委的職權，他引述釋法時發表的公告、記者會答問等文件，顯示釋法的原意是在尊重特區司法的前提下，容許國安委在必要時介入，決定海外律師可否在國安案出庭，反問若人大判斷國安委無權處理海外律師問題，為何指示國安委對海外律師問題作「判斷和決定」。

黎方：立國安法時

不可能假定有機構不受限法院

彭耀鴻反駁，若人大授權國安委裁斷海外律師可否出庭，早應清楚列出，相信人大出於尊重本港法庭和制度沒有作此詮釋，又強調人大立國安法時，不可能假定香港存在一個不受法院規限的機構。

【案件編號：HCAL 566、HCMP 253/23】

明報記者

（港區國安法）