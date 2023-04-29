港聞

港聞二

司法覆核許可押後裁 一個月內頒結果 政府：不能覆核國安委 黎方：權力非無限

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，去年獲終院批准委聘英國御用大律師Tim Owen辯護。人大常委其後釋法稱有關問題須先取得特首的證明書，國安委隨後建議入境處拒批Owen的簽證。黎智英入稟要求法庭聲明釋法不影響他委聘Owen，另亦提出司法覆核，質疑國安委越權。兩案昨於高院審理。律政司一方主張中央有最終管轄權，香港法庭無權覆核國安委決定；黎一方則反駁國安委權力不可能「無邊無際」。法官押後裁決，一個月內頒布是否批出司法覆核許可。

高院首席法官潘兆初昨開庭審理案件，黎智英沒有到庭，由資深大律師彭耀鴻、大律師關文渭、黃雅斌代表；前律政司長兼資深大律師袁國強、大律師何卓衡則代表兩案的答辯方，即國安委、入境處長和律政司長。

雙方主要爭議國安委決定建議入境處拒批Tim Owen的工作簽證，是否踰越《港區國安法》賦予國安委的職權；以及香港法庭有否管轄權判斷國安委越權。

代表黎的彭耀鴻首先陳辭稱，人大釋法時一再強調，國安委須按照國安法14條列明的職責行使權力，並透過釋法擴闊國安委的「守門（backstop）」權力，即可在法庭沒索取特首的證明書時介入。但彭認為國安委權力僅限決定某行為是否與國安有關，不包括在本案中建議入境處拒批Owen簽證，重申國安委不能踰越其決定職權。

黎方：釋法擴國安委權 不涵拒簽證

至於國安法14條列明國安委的決定不容司法挑戰，彭耀鴻認為當國安委超出其決定職權，法庭仍有權推翻國安委的決定，否則其權力無任何制衡，甚至凌駕特首，即使以國安之名囚禁在席任何一人，亦不容法庭干預（見另稿）。

袁國強則主張根據國安法第14條，法庭無權覆核國安委決定，形容本案是一個「單純（open and shut）」的法律問題，而任何法院的權力必然有限制，例如受憲法規限。他重申香港法院是地方法院，中央政府有最終管轄權，反指彭耀鴻提出的案例均是英國案例，與香港情况完全不同。

政府：港是地方法院 最終權在中央

袁續稱，香港法院的權力來自《基本法》，當中列明法院無權審理國防、外交及其他超出管轄權的事宜，反映法院的權力有限制，本案情况則應屬「其他」事宜；國安法55條更列明，中央政府可准許國安公署接手管轄國安案，反映中央政府對國安有「具凌駕性及最終的責任」。他總結國安法的立法原意「比清晰更清晰」，人大已考慮香港有司法覆核，最終列明不能覆核國安委的決定。

稱黎方誤解釋法 變相收窄國安委權

袁國強又認為黎一方錯誤按字面意思理解人大釋法，變相收窄國安委的職權，他引述釋法時發表的公告、記者會答問等文件，顯示釋法的原意是在尊重特區司法的前提下，容許國安委在必要時介入，決定海外律師可否在國安案出庭，反問若人大判斷國安委無權處理海外律師問題，為何指示國安委對海外律師問題作「判斷和決定」。

黎方：立國安法時

不可能假定有機構不受限法院

彭耀鴻反駁，若人大授權國安委裁斷海外律師可否出庭，早應清楚列出，相信人大出於尊重本港法庭和制度沒有作此詮釋，又強調人大立國安法時，不可能假定香港存在一個不受法院規限的機構。

【案件編號：HCAL 566、HCMP 253/23】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕司法覆核 人大釋法 國家安全委員會 海外律師 串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪 黎智英案 港區國安法

上 / 下一篇新聞

元朗簡約屋擬17幢3層高 2150伙 生態調查稱不礙雀鳥 環團：只考察一日兒戲
元朗簡約屋擬17幢3層高 2150伙 生態調查稱不礙雀鳥 環團：只考察一日兒戲
城規未審 去年底已勘測 房屋局：公共工程不需許可
城規未審 去年底已勘測 房屋局：公共工程不需許可
藝發局獲撥9800萬 兩計劃育新苗 霍啟剛：發展藝文需人才儲備 料「文創產業藍圖」今夏推
藝發局獲撥9800萬 兩計劃育新苗 霍啟剛：發展藝文需人才儲備 料「文創產業藍圖」今夏推
「未成功先值得培育」 《窄路》監製提攜新導演冀「改正生態」
「未成功先值得培育」 《窄路》監製提攜新導演冀「改正生態」
羅兵咸：談大嶼北都融資簡報遭斷章取義
羅兵咸：談大嶼北都融資簡報遭斷章取義
劉國勳：人工島諮詢焦點「如何做好」 本研社：非真正諮詢
劉國勳：人工島諮詢焦點「如何做好」 本研社：非真正諮詢
4警涉揑造搜屋紀錄罪脫 官：漏寫屬疏忽非故意
4警涉揑造搜屋紀錄罪脫 官：漏寫屬疏忽非故意
旅巴撞、兩車夾 候車內地客命危 五一長假啟 海關：快速行動隊處理短期留港客投訴
旅巴撞、兩車夾 候車內地客命危 五一長假啟 海關：快速行動隊處理短期留港客投訴
長洲命案疑犯稱曾揮鏈腳踢 控謀殺提堂
長洲命案疑犯稱曾揮鏈腳踢 控謀殺提堂
客戶走數 裝修公司董事起底判社服
客戶走數 裝修公司董事起底判社服
分店涉欠租 阿布泰被追50萬
分店涉欠租 阿布泰被追50萬
警搗詐騙拘114人 售戶口者多剛畢業
警搗詐騙拘114人 售戶口者多剛畢業
利率最高497% 放貸集團21人被捕
利率最高497% 放貸集團21人被捕
黎方質疑律政司邏輯「國安委可囚人至死」 政府：脫離現實
黎方質疑律政司邏輯「國安委可囚人至死」 政府：脫離現實
周守仁：愛國是教會訓導一部分 稱是要愛國家公民 將人民尊嚴放首位
周守仁：愛國是教會訓導一部分 稱是要愛國家公民 將人民尊嚴放首位
手術膠管留體內 再度動刀始揭發
手術膠管留體內 再度動刀始揭發
李家超：2025年五一撤強積金對冲 委顧問研專項儲蓄戶口 孫玉菡：有否變數適時交代
李家超：2025年五一撤強積金對冲 委顧問研專項儲蓄戶口 孫玉菡：有否變數適時交代
購珍寶4船無下文 船廠索償 官令保留下沉廚房船底部件
購珍寶4船無下文 船廠索償 官令保留下沉廚房船底部件
四旬漢認五度非禮親女候懲 官斥持續犯案
四旬漢認五度非禮親女候懲 官斥持續犯案
屢非禮未成年表妹 青年認4罪判社服
屢非禮未成年表妹 青年認4罪判社服
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】財爺用麵砌笑面 迎「開心香港」 特首：最大工作動力係大家開心
【Emily】財爺用麵砌笑面 迎「開心香港」 特首：最大工作動力係大家開心
【Emily】迪士尼漫威巡遊 近距見美國隊長蜘蛛俠
【Emily】迪士尼漫威巡遊 近距見美國隊長蜘蛛俠
【Emily】鄭家富「生日禮物」：神學博士課程取錄信
【Emily】鄭家富「生日禮物」：神學博士課程取錄信
【Emily】2023選民登記 6‧2截止
【Emily】2023選民登記 6‧2截止