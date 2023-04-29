屢非禮未成年表妹 青年認4罪判社服

辯方為事主表哥、代號H.Y.L.的被告（23歲，貨倉工人）求情時稱，被告已有悔意，值得給予更生機會，冀法庭按照報告建議判處社會服務令。

官：被告已還押近個月 判刑合適

案情透露，於2014年，案發時14歲的被告和約10歲的事主到祖母家聚會，被告替事主玩手機遊戲，事主讓被告撫摸胸部作交換，被告在雙層牀上撫摸事主數分鐘。同年暑假，被告首次撫摸及舔事主私處約一至兩分鐘。

2016至2017年的暑假某日，被告到事主家中與事主胞兄玩電子遊戲時，爬上雙層牀上格牀，伸手進事主褲內摸其私處。2018至2019年暑假，事主和被告家人到澳門酒店過夜，兩人躺在同一張牀，被告從後靠近事主摸她胸部和私處，又以陰莖推向被告臀部，當被告父母返回房間，被告即停止。

同案被告、事主胞兄W.M.P.（現年22歲）承認1項非禮罪及3項猥褻侵犯16歲以下兒童罪，早前被判處220小時社會服務令。

【案件編號：TMCC 2434/22】