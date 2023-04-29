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四旬漢認五度非禮親女候懲 官斥持續犯案

【明報專訊】40歲男子涉在親生女兒9至10歲時，屢次在家撫摸她胸部、以陰莖磨擦其私處等，當女兒告訴母親時，母親曾表示難以離婚，建議女兒再給父親機會。該名父親昨在高等法院承認5項非禮罪，特委法官黃佩琪稱被告違反誠信，持續犯案，其間又無作安全措施，屬加刑因素。被告須還押至6月9日判刑，待索取心理報告。

被告L.W.P（40歲、電腦技術員）被控於2021年7月至2022年5月，五度在沙田沙角邨非禮年齡介乎9至10歲的X。辯方求情稱，被告事後感到十分懊悔和羞愧，主動向警方透露更多詳情，希望獲釋後重過新生。

母曾說難離婚 勸女兒再給父機會

案情指出，事主X於2011年出生，為被告的親生女兒。X早於2021年12月向母親揭露自己遭性侵，母親警告被告停止，被告答應。2022年5月，X再被侵犯，被告說若X不配合，他會不高興，繼而用力以陰莖按壓X的私處和腰部。

事主母親得悉後與被告對質，被告稱難以自控，她遂建議被告看醫生，隨後跟X說自己難以離婚，X應給被告多一次機會，自此被告再沒與X獨處。同年6月，X在學校上課時提及性騷擾，她告訴老師情况，校方將個案轉介社署和警方。被告翌月被捕，他在警誡下表示，因看到X正發育，遂把她叫到睡房，承認撫摸其胸部，以及數次在二人均脫掉內褲下，以陰莖磨擦X私處。X在錄影會面中表示，被告每個月至少10次作類似行徑。

【案件編號：HCCC 216/22】

相關字詞﹕高等法院 非禮女兒

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