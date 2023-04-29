港聞

港聞二

購珍寶4船無下文 船廠索償 官令保留下沉廚房船底部件

【明報專訊】珍寶海鮮舫去年6月被拖離香港，事隔逾10個月，原與主船緊連的廚房船現於香港仔避風塘入水傾側，有待打撈移走。一間船廠早前入稟高院，表示去年5月與珍寶及太白海鮮舫持有人簽約，打算以4元購入4艘船，其後珍寶海鮮舫入水沉沒，協議沒有下文，故追討賠償。高等法院昨開庭審理，庭上透露政府已指示珍寶海鮮舫的廚房船須於下周一（5月1日）之前移離。法官亦頒下保存令（preservation order），下令珍寶海鮮舫持有人盡力保留廚房船船底部件。

原告為建輝船廠有限公司；首被告為持有太白海鮮舫3艘船的太白海鮮舫有限公司，次被告為持有珍寶海鮮舫的香港仔飲食企業有限公司。事源雙方去年5月簽約，原告打算以4元購入4艘船，被告須支付540萬元作船的處理費，惟被告支付「定金」後，珍寶海鮮舫就入水沉沒。原告入稟要求被告交出船，並賠償480萬元處理費用。

原告一方在庭上表示，按照打撈方案，珍寶海鮮舫廚房船船底部分會打破成3至4塊碎片，由人員打撈上水面。原告要求自行保管碎片，直至本案審結，又指保管費用為每天5000元，意味3個月費用高達45萬元。被告一方反對申請，稱廚房船船身現時位於淺層海牀，打撈方案受制於環境變化、專家意見和海事處指示，最終打撈出來的船底部件可能多於3至4塊。

被告：原告擬查碎片找「想要的證據」

法官黄國瑛關注為何原告希望保留船底碎片，它們撈起後或已變成殘骸。被告一方認為，原告希望調查碎片，從中找到想要的證據。法官聞言提醒，保存令只限於保留碎片，各方不得損毁碎片。法官在休庭後頒下保存令，要求被告盡一切合理努力保存船底碎片，而原告須將50萬元存入法庭，由被告保管碎片。

【案件編號：HCA 1494/22】

相關字詞﹕碎片 船廠 珍寶海鮮舫 太白海鮮舫

上 / 下一篇新聞

元朗簡約屋擬17幢3層高 2150伙 生態調查稱不礙雀鳥 環團：只考察一日兒戲
元朗簡約屋擬17幢3層高 2150伙 生態調查稱不礙雀鳥 環團：只考察一日兒戲
城規未審 去年底已勘測 房屋局：公共工程不需許可
城規未審 去年底已勘測 房屋局：公共工程不需許可
藝發局獲撥9800萬 兩計劃育新苗 霍啟剛：發展藝文需人才儲備 料「文創產業藍圖」今夏推
藝發局獲撥9800萬 兩計劃育新苗 霍啟剛：發展藝文需人才儲備 料「文創產業藍圖」今夏推
「未成功先值得培育」 《窄路》監製提攜新導演冀「改正生態」
「未成功先值得培育」 《窄路》監製提攜新導演冀「改正生態」
羅兵咸：談大嶼北都融資簡報遭斷章取義
羅兵咸：談大嶼北都融資簡報遭斷章取義
劉國勳：人工島諮詢焦點「如何做好」 本研社：非真正諮詢
劉國勳：人工島諮詢焦點「如何做好」 本研社：非真正諮詢
4警涉揑造搜屋紀錄罪脫 官：漏寫屬疏忽非故意
4警涉揑造搜屋紀錄罪脫 官：漏寫屬疏忽非故意
旅巴撞、兩車夾 候車內地客命危 五一長假啟 海關：快速行動隊處理短期留港客投訴
旅巴撞、兩車夾 候車內地客命危 五一長假啟 海關：快速行動隊處理短期留港客投訴
長洲命案疑犯稱曾揮鏈腳踢 控謀殺提堂
長洲命案疑犯稱曾揮鏈腳踢 控謀殺提堂
客戶走數 裝修公司董事起底判社服
客戶走數 裝修公司董事起底判社服
分店涉欠租 阿布泰被追50萬
分店涉欠租 阿布泰被追50萬
警搗詐騙拘114人 售戶口者多剛畢業
警搗詐騙拘114人 售戶口者多剛畢業
利率最高497% 放貸集團21人被捕
利率最高497% 放貸集團21人被捕
司法覆核許可押後裁 一個月內頒結果 政府：不能覆核國安委 黎方：權力非無限
司法覆核許可押後裁 一個月內頒結果 政府：不能覆核國安委 黎方：權力非無限
黎方質疑律政司邏輯「國安委可囚人至死」 政府：脫離現實
黎方質疑律政司邏輯「國安委可囚人至死」 政府：脫離現實
周守仁：愛國是教會訓導一部分 稱是要愛國家公民 將人民尊嚴放首位
周守仁：愛國是教會訓導一部分 稱是要愛國家公民 將人民尊嚴放首位
手術膠管留體內 再度動刀始揭發
手術膠管留體內 再度動刀始揭發
李家超：2025年五一撤強積金對冲 委顧問研專項儲蓄戶口 孫玉菡：有否變數適時交代
李家超：2025年五一撤強積金對冲 委顧問研專項儲蓄戶口 孫玉菡：有否變數適時交代
四旬漢認五度非禮親女候懲 官斥持續犯案
四旬漢認五度非禮親女候懲 官斥持續犯案
屢非禮未成年表妹 青年認4罪判社服
屢非禮未成年表妹 青年認4罪判社服
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】財爺用麵砌笑面 迎「開心香港」 特首：最大工作動力係大家開心
【Emily】財爺用麵砌笑面 迎「開心香港」 特首：最大工作動力係大家開心
【Emily】迪士尼漫威巡遊 近距見美國隊長蜘蛛俠
【Emily】迪士尼漫威巡遊 近距見美國隊長蜘蛛俠
【Emily】鄭家富「生日禮物」：神學博士課程取錄信
【Emily】鄭家富「生日禮物」：神學博士課程取錄信
【Emily】2023選民登記 6‧2截止
【Emily】2023選民登記 6‧2截止