購珍寶4船無下文 船廠索償 官令保留下沉廚房船底部件

原告為建輝船廠有限公司；首被告為持有太白海鮮舫3艘船的太白海鮮舫有限公司，次被告為持有珍寶海鮮舫的香港仔飲食企業有限公司。事源雙方去年5月簽約，原告打算以4元購入4艘船，被告須支付540萬元作船的處理費，惟被告支付「定金」後，珍寶海鮮舫就入水沉沒。原告入稟要求被告交出船，並賠償480萬元處理費用。

原告一方在庭上表示，按照打撈方案，珍寶海鮮舫廚房船船底部分會打破成3至4塊碎片，由人員打撈上水面。原告要求自行保管碎片，直至本案審結，又指保管費用為每天5000元，意味3個月費用高達45萬元。被告一方反對申請，稱廚房船船身現時位於淺層海牀，打撈方案受制於環境變化、專家意見和海事處指示，最終打撈出來的船底部件可能多於3至4塊。

被告：原告擬查碎片找「想要的證據」

法官黄國瑛關注為何原告希望保留船底碎片，它們撈起後或已變成殘骸。被告一方認為，原告希望調查碎片，從中找到想要的證據。法官聞言提醒，保存令只限於保留碎片，各方不得損毁碎片。法官在休庭後頒下保存令，要求被告盡一切合理努力保存船底碎片，而原告須將50萬元存入法庭，由被告保管碎片。

【案件編號：HCA 1494/22】