李家超：2025年五一撤強積金對冲 委顧問研專項儲蓄戶口 孫玉菡：有否變數適時交代

【明報專訊】特首李家超昨日宣布，取消強積金對冲安排將於2025年5月1日正式生效。商界議員促請政府增加資助及改良「專項儲蓄戶口」計劃，例如提供稅務優惠，協助中小企應付取消對冲。工聯會鄧家彪表示，及早定下取消對冲生效日期能讓市民安心，讓各方有時間預備，至於其他配套主要為協助僱主應付「兩金」（遣散費及長期服務金），不是勞工界最大關注，認為政府可透過其他措施以方便僱主。
鄧家彪：早定日期讓市民安心
下周一是五一勞動節，李家超昨出席勞動節酒會時宣布，將於後年5月1日取消強積金對冲。根據現時方案，政府會向商界提供為期25年、涉款330億元的資助計劃，與商界分擔「兩金」，惟政府分擔比例會逐步下降，另會設專項儲蓄戶口協助僱主儲錢應付兩金。勞福局長孫玉菡昨表示，政府即將向立法會相關事務委員會匯報取消對冲安排，並為資助計劃向財委會申請撥款。他說落實日子經過詳細考慮，相信屆時可完成前期準備。
政府正委託顧問研究專項儲蓄戶口，對於原定安排會否有變數，孫玉菡稱待顧問提交建議後，會適時交代。去年就取消對冲投下棄權票的選委界立法會議員吳傑莊認為，專項儲蓄戶口對初創及創科企業造成財政壓力，冀當局額外提供稅務優惠等支援。至於資助計劃，他說為期25年時間足夠，但會爭取增加資助比例。自由黨主席邵家輝同樣希望政府增加資助，減輕中小微企及歷史較長企業的壓力，惟暫時未與政府商討。
商界議員促增資助幫中小企
鄧家彪表示，料政府稍後會修訂附屬法例，確定取消對冲生效日期。就專項儲蓄戶口，他說原意為協助僱主儲錢應付「兩金」，認為不是必要配套，政府可鼓勵更多僱主額外向強積金供款1%，代替儲蓄要求。
孫玉菡早前透露，積金易平台交付時間很可能延遲8個月。鄧家彪稱，倘屆時平台未就緒，政府可考慮設立另一系統或改以文書處理。勞聯林振昇促請勞工處預先制訂後備系統及方案。積金局昨表示會全力配合政府順利推行取消對冲措施。