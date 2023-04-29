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2023年4月29日星期六
港聞二
元朗簡約屋擬17幢3層高 2150伙 生態調查稱不礙雀鳥 環團：只考察一日兒戲
城規未審 去年底已勘測 房屋局：公共工程不需許可
藝發局獲撥9800萬 兩計劃育新苗 霍啟剛：發展藝文需人才儲備 料「文創產業藍圖」今夏推
「未成功先值得培育」 《窄路》監製提攜新導演冀「改正生態」
羅兵咸：談大嶼北都融資簡報遭斷章取義
劉國勳：人工島諮詢焦點「如何做好」 本研社：非真正諮詢
4警涉揑造搜屋紀錄罪脫 官：漏寫屬疏忽非故意
旅巴撞、兩車夾 候車內地客命危 五一長假啟 海關：快速行動隊處理短期留港客投訴
長洲命案疑犯稱曾揮鏈腳踢 控謀殺提堂
客戶走數 裝修公司董事起底判社服
分店涉欠租 阿布泰被追50萬
警搗詐騙拘114人 售戶口者多剛畢業
利率最高497% 放貸集團21人被捕
司法覆核許可押後裁 一個月內頒結果 政府：不能覆核國安委 黎方：權力非無限
黎方質疑律政司邏輯「國安委可囚人至死」 政府：脫離現實
周守仁：愛國是教會訓導一部分 稱是要愛國家公民 將人民尊嚴放首位
手術膠管留體內 再度動刀始揭發
李家超：2025年五一撤強積金對冲 委顧問研專項儲蓄戶口 孫玉菡：有否變數適時交代
購珍寶4船無下文 船廠索償 官令保留下沉廚房船底部件
四旬漢認五度非禮親女候懲 官斥持續犯案
屢非禮未成年表妹 青年認4罪判社服
尊子漫畫
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【Emily】2023選民登記 6‧2截止
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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