接載者可用殘疾車位 灰證易領易濫用 申訴署指「無法可執」 運輸署：將檢視審批準則

倘違使用條件 撤證無刑責

運輸署因應一宗司法覆核案，由2021年1月29日起放寬殘疾人士專用路旁車位使用資格，由只限「傷殘人士泊車許可證」（藍證）擴展至「司機接載行動不便的殘疾人士泊車證明書」（灰證）持有人，令後者也可免費使用路旁專用車位。

在使用限制及條件方面，藍證及灰證各有不同（見表），前者申請程序較複雜，後者門檻較低。藍證者若違反使用條件須負刑責，灰證則屬行政措施，違反者只會被取消已簽發證件。報告認為，運輸署有必要正視對灰證持有人「無法可執」的情况，長遠應研究修例加強管制。

一證多車無上限 有跑車商用客貨車獲批

報告指出，運輸署無清楚訂明每張灰證的可登記車輛上限，大部分登記3架或以上車輛的灰證申請人，無解釋增加車輛原因，署方未有探究，有一宗個案更獲批5架登記車輛。報告引述有市民指，有些獲發證車輛是商用客貨車及車身甚低、一般不便殘疾人士上落的單門跑車。2021年2月至2022年2月，運輸署共接獲142宗有關灰證的投訴，當中83宗（58.5%）涉「未有接載殘疾人士」。

運署放寬後 車位持證人1：4變1：8.5

報告又指，新措施實施約4個月後，運輸署改變灰證的簽發要求，由本身可接納註冊醫生、物理治療師、校長及護士發出殘疾證明，改為只限註冊醫生及物理治療師發出，反映署方未有仔細考量執行新措施的細節和預計可能出現的情况。

報告另提到，新措施實施後產生額外需求，截至去年11月，署方共簽發2729張灰證、約1700張藍證，令車位與持證人比例由1比4增至1比8.5，車位增幅「遠不及」證明書持有人增幅，加上專用車位不設收費或登記要求，難確定有否超時停泊，亦未能促進流轉。

運輸署昨日回應稱同意報告建議，將進一步全面檢視灰證申請資格及審批準則，並就持有人可使用的車輛種類制訂合理標準，料下半年就修訂建議諮詢。該署在報告提到，會盡量在需求殷切地點增加專用車位；由實施新措施截至今年3月底，專用車位已由449個增加至531個，另有36個興建中。