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2023年4月28日星期五
港聞二
人工島7800意見書 六成撐1/4反 團體：鬼祟諮詢誤導市民 當年土地大辯論收10萬意見
大嶼北都齊推成本1.5萬億 政府顧問曾稱同步或難支
如簡屋如期落成 團結基金料上樓可縮至4.6年
偕妻遊日消防員 涉拖女子廁所性侵 返港前被捕 消防處證有休假屬員在日涉案
長洲兩同門黑漢因財動干戈 一死一被捕
首搗「直播平台打賞」洗錢 涉5.6億拘14人
前區議員訛稱遭警帶走 官稱事發已久 拒律政司覆核刑期
私了的士司機 經理加刑13月 官：原審錯判 指罪責逾襲防暴警
朱國強：傳共5校「派0班」 教局全不講人情
律師會改選8年首無競爭 開明派「清零」
申訴署指教局監管智障校宿舍7不足 指引籠統少巡查 有校事隔3年匯報嚴重事故
接載者可用殘疾車位 灰證易領易濫用 申訴署指「無法可執」 運輸署：將檢視審批準則
有人灰證被DQ續用 有人違申請資格獲恩恤
網提光時等 主婦囚4月 12歲子旁聽 求情信：請你放媽媽回家
呂世瑜認罪未減刑 獲批終極上訴證明
涉轉發帖文煽不投票 康署助理控9罪
私家車失控撼欄 司機涉醉駕被捕
管遊行即倒退？ 劉賜蕙：城市要向前看 國安處主管將退休 稱兩年接40萬舉報信息「反映支持」
維護國安「畢生榮幸」 寄語警隊「要有鬥爭精神」
女嬰命案 父母稱驅魔 認虐兒 否認傷害「僅想令佢復活」
好立克阿華田哺嬰 年輕母判守行為
通關後首季189宗非法進口食物 逼近去年總數
大灣區GBA新聞：從化「請進來」 港澳台百人團考察商機 訪馬場看莊園 官方：引資推動綠色建設
大灣區GBA新聞：糧票家譜報章典籍 文沁閣現收藏30萬「版本」
尊子漫畫
【Emily】狄志遠擬辦傷健遊行 如掛牌寧取消 稱警反應正面 願心口貼貼紙識別
【Emily】黃偉綸：做記者可享中產生活 如問責官
【Emily】港大學會今舉辦 獲邀人工島論壇 發展局：受邀者因事缺席
【Emily】葛珮帆染新冠 「好病好辛苦」
【Emily】港島聯「關愛基金」資助關愛隊 已籌733萬
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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