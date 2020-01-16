通關後首季189宗非法進口食物 逼近去年總數

拘184人 七成半屬港居民

海關今年首季錄得189宗非法進口或走私受規管食物案件（見表），包括3宗大型走私受規管食物案件，共拘捕184人。海關陸路邊境口岸科總指揮官賴子榮表示，去年有197宗相關案件，今年首季案件數目已逼近去年總數，「有重拾升軌的趨勢」。他說有七成半被捕人為香港居民，他們到內地探親和遊山玩水後順便買肉類及家禽蛋返港，隨意放在行李箱和行李袋。

賴子榮續稱，2019年非法進口或走私受規管食物案件中，有六成檢獲食物為未經煮熟肉類，惟今年首季同類案件中家禽蛋佔整體62%。他估計因為內地家禽蛋售價較本港便宜，導致檢獲相關食物的數字上升，「可能有市民貪平」。

海關在今年首季大型走私受規管食物案件中，共檢獲377公斤肉類，涉及3.8萬元，大部分走私食物以運送蔬菜的貨車掩飾，在貨物混藏未經煮熟的肉類。食安中心首席醫生（風險管理）周楚耀表示，未熟肉類保存方式和衛生不理想，在走私過程中有可能滋生微生物及帶有大腸杆菌等病原體，亦難以證明食物可供安全食用，市民進食後或會引起食物中毒，呼籲市民若留意到市面出現價格較便宜，或來歷不明的肉類及家禽，應避免購買。

五一加強執法 籲市民勿帶生肉過關

賴子榮稱，周末將踏入五一黃金周，預計大批旅客訪港，將視乎情况加強出入境口岸的執法行動，海關及食安中心會緊密合作，透過風險評估和情報分析，積極執行管制措施，如安排海關偵緝犬協助前線人員把關。他提醒市民切勿貪一時方便，從內地或海外攜帶非法進口受規管食物，以免負上刑責。