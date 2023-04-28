港聞

港聞二

好立克阿華田哺嬰 年輕母判守行為

【明報專訊】一名23歲女子聲稱沒錢買奶粉，去年以好立克、阿華田等代替奶粉餵哺僅約36個星期大的女嬰，社工家訪後揭發女嬰消瘦並嚴重缺水。涉案女子被控「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪，她昨在觀塘裁判法院承認案情，獲准自簽2000元守行為兩年。裁判官劉淑嫻庭上直斥被告「唔想養就唔好生」、「枉為人父母，無資格！」

被告稱沒錢買奶粉

女被告W.H.Y.（23歲）原本否認控罪，昨日受審。同案33歲男被告F.S.L.早前亦准以2000元簽保守行為兩年。劉官甫開庭指女被告「好彩」獲准以守行為方式處理，劉官又批評她「當佢（女嬰）連狗都不如，有冇諗個腦點發展？」

官斥「唔想養就唔好生」

案情指2021年5月14日至12月16日期間，患有抑鬱的被告與F.S.L.育有長子及初生幼女X，兩人未有在女嬰X出生2至7個多月期間如期帶她到醫院覆診。社工其後多次到她們位於藍田的住所家訪，發現屋內有濃烈狗味和煙味，另發現X不尋常地反應遲緩，衣服沾濕及四肢冰冷，X被送往醫院深切治療部。

經檢查後，X嚴重缺水，有急性腎臟損傷和發育遲緩，有可能沒吃飽。被告事後表示，X吃光奶粉後她沒錢買奶粉，於是以好立克、阿華田和穀物等餵X。X住院兩個月後在寄養家庭暫住。被告承認故意忽略X，令她受到不必要的苦楚或健康損害。

【案件編號：KTCC 2135/22】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 奶粉 女嬰 虐兒

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