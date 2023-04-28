女嬰命案 父母稱驅魔 認虐兒 否認傷害「僅想令佢復活」

下月判刑 待取精神報告

男被告林道升（33歲）及女被告陳昭彤（32歲）皆報稱無業，兩人同承認一項對所看管兒童虐待或忽略罪。

兩人承認案情指他們是死者的父母，一家在八鄉錦田水頭村某單位居住，林道升去年曾因情緒不穩留院一個月，5月出院後一家曾到女被告父母的家中聚餐，當時女嬰看來健康，沒有受傷。同年6月3日，女被告的父母連續3天聯絡不上兩名被告，故到其住所查看，一按門鈴，住所的燈便熄滅，於是報警求助。消防員破門而入，發現兩名被告全裸躺在雜物房地上，女嬰則被藏在睡房的一袋尿片裏，當場證實死亡。

驅魔11小時直至無反應

警方拘捕兩名被告，男被告保持緘默，女被告則在警誡下稱「我無做過任何傷害BB嘅嘢，我只係幫佢驅咗鬼，想令佢復活」。她又向警方透露，兩夫婦在6月1日凌晨3時，以為女嬰被惡靈附身，故為她驅鬼，女被告在她身上塗抹橄欖油，抓住她的四肢，男被告則抱住她的胸口，兩人斷斷續續驅鬼至下午2時，發現女嬰已無反應，便觸碰其四肢及向她吹氣，試圖令她「復活」，導致女嬰頸上出現瘀傷。

驗屍報告顯示，女嬰的頸部有逾10處擦傷，背部亦有屍斑，估計她已過世1至3日，死因不明。

【案件編號：FLCC 687/22】