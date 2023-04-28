港聞

港聞二

維護國安「畢生榮幸」 寄語警隊「要有鬥爭精神」

【明報專訊】《港區國安法》實施近3年，出任首任警務處副處長（國家安全）的劉賜蕙形容擔任維護國安的負責人是「畢生榮幸」，由於處理國安案件責任重大，故感到壓力大，惟相信壓力可化作推動力，又稱友人形容她「愈做愈精神」。美國在國安法生效後制裁多名中港官員，有份被列入制裁名單的劉批評制裁是極度無理和卑鄙手段，「以為制裁可令我們畏縮，不做好自己的工作，根本是個笑話」，又稱「感謝」美方制裁，反過來令她更堅定，覺得任務重要，更應好好維護國安。

劉賜蕙表示，國安法實施後翌日警隊便需執法，在短時間揣摩一條新法例，時刻提醒自己相關立法精神是「打擊一小撮人，保護一大撮人」，執法時刻小心，並與同事運用國家給予的「寶劍」和「定海神針」處理反中亂港者。她寄語警隊要有「鬥爭精神」，認為維護國安的道路一定荊棘滿途，選擇這條路要很大勇氣和承擔，遇困難不要退縮，朝目標進發。

女警比例增見進步 期待「一姐」

加入警隊逾38年，劉賜蕙先後擔任不同崗位，包括新界南總區指揮官及警察學院院長，2004年曾協助社署處理大量騙取綜援個案。她形容警隊是個「學習組織」，憶述1984年聖誕節入職時，若有人提到女警應佩槍，「當時應該有人會認為是笑話」，惟很快警隊不論男女都有佩槍，反映警隊進步。劉稱入職至今女警比例不斷增加，舉例督察級以上職級平均逾三成是女警，認為工作不以性別作考慮因素。她期待將來警隊有「一姐」出現，並相信絕對有機會。

慚愧未坐高鐵 北上看國家發展

劉賜蕙明日起將展開退休前休假，被問有何退休計劃，她引述港澳辦主任夏寶龍早前訪港時提及「維護國家安全沒有局外人，每人應自覺參與其中」，故認為若有機會，她可繼續貢獻，惟強調目前未有任何事情落實。退下火線後，她稱第一件想做的是坐高鐵到內地城市體驗國家發展，稱過去幾年工作繁忙，對多年來未曾坐高鐵感慚愧，僅從新聞看到高鐵很方便和舒適，內地城市發展一日千里。

相關字詞﹕港區國安法 國家安全 劉賜蕙

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