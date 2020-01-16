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管遊行即倒退？ 劉賜蕙：城市要向前看 國安處主管將退休 稱兩年接40萬舉報信息「反映支持」

【明報專訊】本港復常後有遊行被要求掛頸牌，被問到有意見認為規範遊行意味倒退，即將退休的警務處副處長（國家安全）劉賜蕙表示，「每個組織或城市都要向前看」，吸收2019年「黑暴」慘痛經驗，因應不同時代需改變處事方式。她又以「漢奸」形容離港逃犯，指他們被外國勢力利用，打擊國家和香港，如要求外國政府制裁國安案法官和檢控官，令他們不能無後顧之憂處理案件，妨礙司法公正，加上本港奉行普通法，任何案例影響國安法實施，同屬國安風險，「不僅看市面有否遊行示威或暴力事件，很多事情是希望影響本港或國家不同範疇運作」。

指離港逃犯「漢奸」 被利用擾法官

劉賜蕙受訪時引述港澳辦主任夏寶龍訪港時提到，遊行「不是表達利益訴求的唯一方式」。劉賜蕙表示，2019年規矩較少、以言論及遊行自由作「牌頭」的遊行多次演變成暴力事件，包括「私了」。她指若市民珍惜本港平靜和安寧日子，就不要單一理解「規範遊行是否等於規範言論自由」，質疑只是別有用心人士扭曲，甚至把掛牌識別「無限放大」。她認為任何人都可有言論自由，惟要在合法規範下表達，「守法才是現時本港最重要的事」。

談軟對抗 指刺警者受報道煽動

《港區國安法》實施至今近3年，劉賜蕙曾指反中亂港分子利用軟對抗手段，向社會滲透不利國安思想。被問及軟對抗實例，她提到前年七一刺警案屬標誌性受激化的孤狼事件，稱警方在死者寓所找到很多很具煽動性報道，有心理學家在死因庭作供時認為死者是受激化而做出激烈行為，顯示報章煽動性文章可影響很多人。

公布每次拘捕 「西方能搜國安案數字？」

香港言語治療師總工會5人去年因出版《羊村十二勇士》等繪本，被判串謀發布煽動刊物罪成，劉賜蕙認為涉案繪本繪圖精美、色彩繽紛，若不細讀內容，像「卡通公仔書」般吸引，惟隱藏煽動性，「聽完會反政府，憎恨執法者」；又稱涉案者並非發起示威和手持橫額，而是舉辦看似無殺傷力的讀書會，「把煽動想法像種子般種植在小孩腦海，對他們影響和遺害或很長遠」。

至於如何評價國安處成立後的社會觀感，劉賜蕙指國安處舉報熱線推出兩年接獲逾40萬個信息，「不是小數目」，反映市民對國安法和警隊支持，而警方曾基於信息成功執法和檢控。她說，國安是每個國家的頭等大事，警方每次拘捕行動均以發布會或文字形式公布，透明度相對高，反問其他國家特別是較開放或透明度較高的西方國家，可否從網上搜尋看到國安案件數字。

對於外界批評當局藉國安法打壓言論及新聞自由，劉指不論什麼人或背景，警方執法只有一個標準，若有違法就會執法，又認為「國安法紅線」屬偽命題，重申國安法與其他成文法一樣清晰列明。

國安法控逾150人 「只處理小撮人」

劉又稱，國安法實施至今逾250人涉國安罪行被捕，逾150人被控，已審結案件入罪率是百分百，相比日常處理案件非大數目，客觀反映國安法只處理「一小撮人」。至於國安工作的困難，她認為在於最初如何拿捏法例要求及如何取得足夠證據，相比其他刑事案，警方控告國安法案件時會蒐集較多證據，滿足律政司對警方及法庭審訊要求，「確保萬無一失」。

明日起開始退休前休假的劉賜蕙，即將結束逾38年的警務生涯。出任首任國安處主管的她說，有信心國安處同事有能力並且有愛國愛港情懷，繼續維護國家安全工作。

相關字詞﹕警隊 國家安全 港區國安法 劉賜蕙

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