涉轉發帖文煽不投票 康署助理控9罪

48歲被告黃佩君被控9項罪名，即在選舉期間作出藉公開活動煽惑另一人不投票的非法行為，已獲准保釋，今日在東區裁判法院答辯。

公司董事被控串謀候選人騙39萬開支

廉署獲裁判官簽發手令通緝已離港的郭子健。郭子健面對13項控罪，涉及在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票。他涉嫌於2021年立法會選舉期間，13次在多個社交媒體專頁、群組，以及通訊頻道，展示3個煽惑他人不投票的帖文，包括黃佩君分享的帖文。

廉署前日落案起訴一名玩具貿易公司董事，涉嫌串謀2020年立法會選舉香港島地方選區候選人鄧偉俊，訛稱其公司曾向對方提供設計及拍攝服務，詐騙選舉事務處發還約39萬元選舉開支。40歲的林建，為浚昇貿易有限公司唯一董事兼股東，被控一項串謀欺詐罪，已獲准保釋，今日在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案轉介區域法院。

廉署早前接獲選舉事務處轉介個案，展開調查，發現鄧偉俊提交選舉申報書時附有一張浚昇發票，報稱由浚昇提供的各類服務包括設計、拍照及拍片，涉約39萬元選舉開支，而浚昇涉嫌從未向鄧偉俊提供發票上列出的服務。