涉轉發帖文煽不投票 康署助理控9罪

【明報專訊】廉政公署前日（26日）落案起訴一名康文署辦公室助理，涉嫌在2021年立法會選舉期間將前葵青區議員郭子健煽惑他人在選舉不投票的帖文，分享至9個社交媒體群組。
48歲被告黃佩君被控9項罪名，即在選舉期間作出藉公開活動煽惑另一人不投票的非法行為，已獲准保釋，今日在東區裁判法院答辯。
公司董事被控串謀候選人騙39萬開支
廉署獲裁判官簽發手令通緝已離港的郭子健。郭子健面對13項控罪，涉及在選舉期間藉公開活動煽惑另一人不投票。他涉嫌於2021年立法會選舉期間，13次在多個社交媒體專頁、群組，以及通訊頻道，展示3個煽惑他人不投票的帖文，包括黃佩君分享的帖文。
廉署前日落案起訴一名玩具貿易公司董事，涉嫌串謀2020年立法會選舉香港島地方選區候選人鄧偉俊，訛稱其公司曾向對方提供設計及拍攝服務，詐騙選舉事務處發還約39萬元選舉開支。40歲的林建，為浚昇貿易有限公司唯一董事兼股東，被控一項串謀欺詐罪，已獲准保釋，今日在東區裁判法院應訊，以待控方稍後申請將案轉介區域法院。
廉署早前接獲選舉事務處轉介個案，展開調查，發現鄧偉俊提交選舉申報書時附有一張浚昇發票，報稱由浚昇提供的各類服務包括設計、拍照及拍片，涉約39萬元選舉開支，而浚昇涉嫌從未向鄧偉俊提供發票上列出的服務。