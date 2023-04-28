呂世瑜認罪未減刑 獲批終極上訴證明

上訴人呂世瑜（現年26歲）昨穿黑白菱格毛衣及白襯衫，由懲教人員押解到庭應訊。法官沒有開庭宣判，僅安排書記派發書面判辭，由呂世瑜及其法律代表簽收。

判辭：涉重大法律觀點 律政司同意

高院首席法官潘兆初、上訴庭法官彭偉昌及彭寶琴判辭指出，本案涉及兩個「具有重大而廣泛重要性的法律觀點」：國安法第21條中關於罪行「情節嚴重」者，須處以5年以上、10年以下有期徒刑的條文，該如何恰當詮釋，及此刑期限制是否強制；國安法第33條有關減刑因素的條文該如何恰當詮釋，特別是當中3項減刑條件，即自動放棄犯罪、自動投案、揭發他人犯罪行為是否已「盡列無遺」，還是條文容許基於其他求情理由減刑。

署方拒披露撤法援原因

判辭另外提及，呂世瑜在今年1月26日提上訴，超出申請上訴證明書的28天期限，但律政司一方同意案件涉及重大議題，不反對上訴；上訴庭亦接納延遲上訴是因呂世瑜撤銷法援後，新法律團隊需時向他索取指示，而且延誤時間不長，故批准他上訴。本報向法律援助署查詢呂世瑜撤銷法援的原因，署方回覆稱未經有關人士同意，不能披露任何資料。

【案件編號：CACC 61/22】

（港區國安法）