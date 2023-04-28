網提光時等 主婦囚4月 12歲子旁聽 求情信：請你放媽媽回家

睹母判刑 官關注心智影響

辯方求情指出，被告羅愛華（48歲）經歷感情挫敗，獨力照顧4名子女，還押一個月特別掛念孻子，因他自小欠缺父愛，亦需要被告照顧，被告深感懊悔，重申不會再犯。被告子女和親友撰寫求情信，稱被告有責任心和刻苦，由於孻子未能探監，故昨日到庭。被告庭上掩面啜泣。

辯方續稱，被告沒有同類案底，不是政治人物，主要轉發帖文，案發時社會「由亂到治、由治及興」，沒呼籲實際示威行動。主任裁判官羅德泉稱，雖然社會氣氛沒有2019年般混亂事件，但被告似乎仍然「放不下」、未能平復，辯方亦提及被告有抑鬱問題。

官指罪行嚴重 信息尖銳

羅官判刑表示，縱使社會上違法衝擊行為沉寂，但有人耿耿於懷，稍受刺激便死灰復燃，涉事信息的讀者或包括本地或海外的志同道合者，對他們重提舊調會埋下危機。羅官認為被告發布信息尖銳，她持續有計劃地挑起他人情緒，但非精密策劃，其影響力有限，遂採取較低量刑起點。至於被告無法照顧家人的理由，不能獲額外減刑，羅官指罪行嚴重，顯然難免牢獄後果。

案情指2022年6月至2023年3月，被告在Twitter以「@OiwaLaw」和「@OiwaLaw1」帳戶，並在facebook以名為「陳大文」的帳戶，發表共65段具煽動性的陳述，包括「光時」口號和黑色洋紫荊旗，亦稱中共迫害人民，警黑合作；被告又發布2014年金鐘「反政府」示威圖片，稱「當年我都有份抗爭、無懼當權者暴力鎮壓」；又提到刺警案的「烈士」梁健輝，「願三萬黑警墊屍底，以祭手足亡魂」。

【案件編號：WKCC 1338/23】