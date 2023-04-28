律師會改選8年首無競爭 開明派「清零」

美資行、國有券商成員新參選

律師會每年改選理事會其中5席，由於理事蔡頴德及莊偉倫先後在去年10月及今年3月辭職，故今次需改選7席。律師會會長陳澤銘在會員通函中宣布，接獲7人提名，包括現任理事傅嘉綿、岑君毅，以及新參選的美資大行亞太區管理合伙人蔡學雯、國有券商法律合規部主管趙彤、仲裁員徐凱怡、法律界選委鄭程、律師會大中華法律事務委員會副主席鄭宗漢。7人早前以名單姿態，在社交網站聯合宣傳。

由於提名與空缺的數目一致，陳澤銘說，7人在稍後的周年大會，被視為當然入選理事會。

續任傅嘉綿：不認同光譜收窄

本身是大行合伙人的傅嘉綿向本報稱，律師會有萬多名會員，而參選只需5個提名，事前無法預計會否有人報名參選，加上理事會是義務工作，始終要看參選人個人意願。至於被外界視為「開明派」的理事「清零」，傅說理事會是專業團體，要看理事的行業代表性，光譜取決「不同類型工作上的觀點」。他形容今年換屆當選的理事，有美資大行、本地行律師等，也有企業法律顧問，不認同光譜收窄。

退任彭皓昕：是時候專注其他

無爭取連任的彭皓昕感謝理事會內外共事的同事，認為目前是時候專注其他範疇工作。她說，很高興為法律專業貢獻，日後也會繼續如是。律師會上月訪問北京，彭皓昕、林洋鋐及黃耀初均有參與。

律師會選舉早年有零星競爭，2014及2015年無競爭下換屆，但其後競爭愈趨激烈，2016年至去年連續7年有競爭。其中以2020及2021年，分別10人及11人爭5席，2021年「開明派」若勝選，有機會奪取理事會近半數席位，時任特首林鄭月娥罕有選前評論說，若律師會變得政治化，會考慮終止與該會合作關係。

明報記者 林勵