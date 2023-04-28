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私了的士司機 經理加刑13月 官：原審錯判 指罪責逾襲防暴警

【明報專訊】2019年10月6日反修例示威期間，深水埗有的士剷上行人路撞傷途人，司機及後遭「私了」。涉案34歲男經理承認暴動及使用蒙面物品兩罪，被判監3年。律政司認為刑期過輕提出覆核，上訴庭批准申請，改為判男子監禁4年1個月。法庭昨頒下書面判辭解釋，稱本案無論暴動規模、答辯人的罪責都非中等程度，暴力程度屬非常嚴重，原審法官原則出錯，必須糾正。

官指接過口罩戴上 有意識行為

答辯方原審時求情稱，暴動並非預先計劃，而是突然及即興發生，答辯人張子龍（34歲）一時衝動下，不假思索戴上口罩參與暴動。上訴庭法官認為，本案是由堵路演變成集體襲擊，群情洶湧下事態隨時升溫，暴力一觸即發是可以預見的。若只把暴動發生的時段局限於擊打車身，是過於狹窄的詮釋，亦與本案證據不符。

法官續稱，答辯人從他人手上接過口罩，明顯是要憑戴口罩令他更肆無忌憚，及隱藏身分避免遭拘捕，屬有意識的行為。法官亦質疑答辯人清楚當時區內情况混亂，卻不遠離事端而置身其中；且知道兩名女子遭撞傷，卻無致電要求救援。最終答辯人以長形硬物打向事主至少一次，顯示他主動參與襲擊；此外，示威者無故圍堵和損壞的士，並攀進車廂，令的士失控撞傷行人仍不肯罷休，其後更把事主拖出的士毒打，顯然是宣泄他駛進或駛過路障的不滿，從而作出仇視、霸凌、恫嚇、滅聲等「無法無天」的行為；原審法官未有充分考慮「私了」特徵，某程度上比對抗具防暴裝備的警員更嚴重。

【案件編號：CAAR8/22】

（反修例風暴）

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